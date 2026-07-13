Dal Pozzo aponta fator mental como chave para o Sport e assume responsabilidade por evolução: "Só depende de nós"

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O técnico rubro-negro ainda não sentiu o sabor da vitória desde que retornou ao Leão: perdeu para o Criciúma e empatou com o Botafogo-SP

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O técnico do Sport, Gilmar Dal Pozzo, abriu o jogo sobre o principal desafio que tem enfrentado no comando da equipe rubro-negra: a postura psicológica do elenco. Em uma avaliação franca sobre o momento do time na Série B do Campeonato Brasileiro, o comandante revelou ter encontrado um grupo de jogadores com o "astral muito baixo" e destacou que a reabilitação emocional precisa ser imediata, começando antes mesmo do apito inicial de cada partida.

Segundo Dal Pozzo, a postura de um clube que briga na parte de cima da tabela precisa ser imponente desde o primeiro minuto, algo que ainda não se tornou uma constante nos 90 minutos de jogo.

O treinador ilustrou essa oscilação citando as partidas recentes contra o Criciúma e o Botafogo-SP, onde o Sport só conseguiu render o esperado após o intervalo. Para ele, embora as reações tardias mostrem o poder de superação do grupo, o ideal é que a força mental seja demonstrada desde o começo.

"Encontrei uma equipe com um astral muito baixo. No segundo tempo, contra o Criciúma, conseguimos melhorar. Contra o Botafogo-SP, a mesma coisa. Só que temos que entrar muito forte mentalmente desde o início do jogo", alertou o treinador.

Para o comandante rubro-negro, existe uma diferença clara entre o que pode ser corrigido com a bola rolando e o que já deve vir pronto do vestiário.

Dal Pozzo explicou que as questões táticas e os posicionamentos são mutáveis e fáceis de corrigir durante os 90 minutos de partida. No entanto, a entrega mental e a concentração não aceitam improvisos de última hora e precisam ser consolidadas na rotina de treinos.

Com o diagnóstico em mãos, o técnico prometeu foco total nessa blindagem psicológica ao longo dos próximos dias de trabalho. Dal Pozzo finalizou chamando para si e para os atletas o protagonismo dessa mudança, sem espaço para desculpas externas.

"Questões táticas a gente ajusta durante a partida. Já identifiquei isso, vou trabalhar durante a semana. Já vi uma melhora, mas isso não pode ser ajustado no jogo. Só depende de nós, essa é a nossa responsabilidade, inclusive do técnico", concluiu.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece no sábado (18). O Leão recebe o Operário-PR, às 16h (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na classificação, o Sport é o 8º colocado com 26 pontos, dois a menos que o Fortaleza, que abre o G-6 na 6ª posição. Isso mesmo não vencendo há seis rodadas: quatro empates e duas derrotas.