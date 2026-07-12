Dal Pozzo prega lucidez em momento de oscilação e garante Sport mais forte na Série B

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Treinador rubro-negro minimizou a má fase citando exemplos de equipes que conquistaram o acesso e cobrou reação imediata do elenco no campeonato

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O técnico do Sport, Gilmar Dal Pozzo, não escondeu o incômodo com a atual sequência de resultados da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, mas tratou de contextualizar o momento vivido na temporada. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro fez questão de lembrar que a instabilidade faz parte da trajetória de qualquer clube que busca o acesso, citando exemplos recentes de times que, mesmo oscilando, alcançaram o sucesso.

"Todas as equipes oscilam. O Sport está oscilando nesse momento. O Coritiba, ano passado, que foi campeão, oscilou. A Chapecoense também", ponderou o treinador, que prefere focar na capacidade de superação dos comandados como o combustível necessário para a virada de chave na competição.

"O que eu penso também? Tem um aspecto positivo, o poder de reação, que nós falamos. E a gente saindo dessa situação, a gente sai fortalecido. Isso eu posso garantir para vocês", cravou.

Apesar do tom de confiança no futuro, Dal Pozzo reconheceu que o clima interno é de cobrança e que o jejum de boas atuações mexe com o brio de todo o departamento de futebol. Segundo ele, o sentimento de insatisfação é geral e divide-se igualmente entre comissão técnica e atletas, rebatendo qualquer questionamento sobre uma possível passividade do grupo diante do cenário adverso.

"Está doído para todo mundo. Nós estamos indignados e incomodados com tudo o que está acontecendo. Não tem ninguém na zona de conforto", desabafou o técnico. Para o comandante, o caminho para a recuperação não passa por fórmulas mágicas, mas sim pelo equilíbrio emocional e pela repetição das atividades no dia a dia.

"É tentar, com trabalho, lucidez e essa parte mental, fazer correções. É o caminho, não tem segredo. Já estou há 38 anos no futebol e é dessa forma. Quando sair dessa fase, a gente vai sair muito fortalecido para não oscilar mais e fazer um campeonato mais seguro", concluiu.

Sport na Série B

Nos últimos seis jogos da Série B, o Sport acumulou quatro empates e duas derrotas. Após o empate em casa por 3x3 com o Botafogo-SP, o próximo jogo já acontece no sábado (18). O Leão enfrenta o Operário, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 18ª rodada.

Para essa partida, o Leão pode ter novidades na lista de relacionados. Recém-contratados, o lateral-direito Claudinho e o meia Diego Hernández podem ser opções para o treinador no jogo.