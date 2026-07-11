Novo reforço do Sport, Diego Hernández realiza primeiro treino com todo elenco
O meia uruguaio participou da reapresentação do elenco rubro-negro na manhã sábado (11) e realiza um trabalho específico de preparação física
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Novo reforço do Sport, o meia uruguaio Diego Hernández realizou o primeiro treinamento com os demais companheiros na manhã deste sábado (11). A movimentação marcou a reapresentação do Leão após o empate por 3x3 com o Botafogo-SP pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Diego Hernández desembarcou no Recife na última quinta-feira (9). De acordo com o clube, o jogador cumpre uma "carga específica, idealizada pelo departamento de saúde e performance e pela preparação física".
O próximo jogo do Sport acontece apenas no dia 18 de julho (sábado). O clube rubro-negro recebe o Operário, na Ilha do Retiro, a partir das 16h (de Brasília).
No elenco, o técnico Gilmar Dal Pozzo conta com quatro jogadores pendurados: o lateral-direito Augusto Pucci, o zagueiro Marcelo Benevenuto e os atacantes Perotti e Barletta.
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Por outro lado, o atacante Clayson, que entrou bem no segundo tempo, foi expulso e cumprirá suspensão.
"O que vejo de positivo é que lembro de alguns jogos que o Sport perdeu no fim, como foi contra o Avaí, o Atlético-GO e mais um outro, e ficou a frustração porque estava vencendo. Hoje, se a gente saísse na frente, teria feito mais gols e buscado a vitória. O que fica de positivo foi esse poder de reação", afirmou Dal Pozzo. O Sport chegou aos 26 pontos e não vence há seis jogos.
De saída do Sport
Enquanto uns jogadores estão chegando no clube, outros podem deixar o Sport. O atacante Gustavo Maia está em negociação com o Atlético-GO, que é dirigido pelo técnico Roger Silva, ex-comandante do Leão.