Sport confirma duas negociações por Zé Lucas e reforça cautela em possível venda da joia
Ítalo Rodrigues revelou que o volante segue despertando interesse do mercado, mas garantiu que o clube trata o futuro do atleta com cuidado
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O Sport segue movimentando os bastidores do mercado da bola. Na última quarta-feira (08), o executivo de futebol do clube, Ítalo Rodrigues, revelou que o Leão da Ilha possui duas negociações em andamento envolvendo o volante Zé Lucas, considerado um dos principais ativos do elenco.
O executivo de futebol do Leão, Ítalo Rodrigues, confirmou que o clube mantém duas negociações em andamento envolvendo o jogador, um dos destaques da equipe e presença constante nas seleções de base do Brasil.
A declaração foi dada em resposta a uma pergunta de Walley Santos, repórter do Escrete de Ouro da Rádio Jornal e exibida durante o programa Bola Rolando da última quarta-feira (08).
Segundo o dirigente, o Sport recebe consultas frequentemente, mas trata o caso com cautela, por considerar o atleta uma das maiores promessas do elenco rubro-negro.
"O Zé Lucas, como todo mundo sabe, é o principal ativo do clube. É um atleta que vem tendo um grande desempenho e chamando a atenção de vários clubes. O que posso dizer é que recebemos consultas constantemente e, hoje, temos duas sondagens fortes, ou até negociações, eu diria."
Ítalo evitou estipular um prazo para uma possível transferência, destacando que o mercado muda rapidamente.
"Está perto de fechar? Está longe? Tudo é muito dinâmico, assim como acontece nas renovações. Mas acho importante deixar claro para o torcedor e para a imprensa que o Zé Lucas continua sendo um ativo importante do clube e segue sendo muito procurado."
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Em meio às críticas de parte da torcida do Leão da Ilha sobre uma possível demora na venda do volante, o que poderia resultar em uma desvalorização do atleta no mercado, o executivo afirmou que o tempo faz parte de um processo de cuidado com um dos principais ativos do clube.
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"Não existe falta de 'time' na venda do Zé Lucas. O que existe é um cuidado muito grande com o atleta e com um dos principais ativos do Sport."
Venda já fazia parte do planejamento financeiro
As declarações de Ítalo reforçam um discurso que já havia sido adotado pela diretoria rubro-negra. Em junho, durante entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o CEO do Sport, Felipe Ximenes, admitiu que a venda de Zé Lucas faz parte do planejamento financeiro do clube para a temporada.
Na ocasião, o dirigente revelou que a negociação da promessa é considerada fundamental para equilibrar as contas em 2026.
"A gente precisa muito conseguir fazer a venda do Zé Lucas na próxima janela para fechar o ano de 2026 com as contas em dia. Dificilmente, chegando uma proposta boa, não iremos vender."
Felipe Ximenes também afirmou que reduziu a previsão de arrecadação com a venda do volante em relação ao orçamento elaborado anteriormente.
"Na previsão do orçamento, que recebemos de 2025, já estava programada a venda. Inclusive, junto com meu diretor financeiro, eu reduzi a previsão do orçamento em R$ 20 milhões, pois achei que estava supervalorizada a venda do Zé Lucas."
Zé Lucas deve reforçar o Sport contra o Botafogo-SP
Enquanto o futuro segue sendo discutido nos bastidores, Zé Lucas está bem perto de voltar aos gramados com a camisa do Leão da Ilha. O volante treinou normalmente durante a semana e deve ser relacionado para o confronto diante do Botafogo-SP, nesta sexta-feira, pela Série B.
O retorno acontece em um momento importante para o Sport, que tenta encerrar a sequência de cinco partidas sem vitória. Atualmente, o rubro-negro ocupa a oitava colocação da Série B, com 25 pontos, e busca triunfar para entrar novamente no G-6 da competição.
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