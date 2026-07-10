Sport sai atrás no placar, mas arranca empate com Botafogo-SP pela Série B

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O time paulista abriu 2x0 sobre a equipe do técnico Gilmar Dal Pozzo, que segue sem vencer desde que retornou ao Leão para a disputa da Série B

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O Sport empatou por 3x3 com o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro. O duelo foi válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão aumenta o jejum e chega a seis jogos sem vencer na competição: quatro empates e duas derrotas.

Zé Hugo e Rafael Gava fizeram 2x0 para o clube paulista no primeiro tempo. Na etapa final, o Sport conseguiu reagir e empatar com Barletta e Benevenuto.

Apesar disso, o clube pernambucano sofreu o terceiro gol, marcado por Patrick Brey em jogada após o escanteio. E, no fim, de pênalti, Barletta fez 3x3 e livrou o Leão de uma derrota em casa.

Com o resultado, o Sport ficou na 7ª colocação com 26 pontos. A rodada da Série B só acaba na segunda-feira (13) e a equipe leonina ainda pode perder posições.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece no dia 18 de julho (sábado). O Leão recebe o Operário-PR, às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B.

Leão sai atrás

Na Ilha do Retiro, o Sport tentou impor seu ritmo e ditar as ações desde o início, mas esbarrou em uma sólida marcação do Botafogo-SP. Confortável na partida, o time paulista travava as investidas rubro-negras e calibrava o bote para castigar nos contra-ataques e nos erros de passe do Leão.

A estratégia visitante funcionou aos 24 minutos. Em uma transição veloz pela direita, Everton Morelli achou Zé Hugo em profundidade nas costas de Felipinho; o atacante invadiu a área em velocidade e soltou a bomba no canto alto, sem dar chances a Thiago Couto.

O Sport ensaiou uma reação aos 33, quando Biel testou firme após cruzamento, mas esbarrou em um milagre do goleiro Victor Souza.

O balde de água fria definitivo veio pouco antes do intervalo. Aos 41, após recomendação do VAR, o árbitro Maguielson Lima Barbosa revisou um toque de mão de Fábio Matheus e marcou pênalti.

Na cobrança, Rafael Gava esbanjou categoria, deslocou Thiago Couto e ampliou para 2 a 0. Sem forças para reagir na etapa inicial, o elenco do Sport deixou o gramado sob uma forte vaia da torcida leonina.

Reação rubro-negra

Insatisfeito com a atuação apática da etapa inicial, Gilmar Dal Pozzo promoveu três mudanças no intervalo e transformou o Sport. Com outra postura, o Leão precisou de apenas um minuto para diminuir: Clayson finalizou, a bola rebateu na zaga e sobrou limpa para Barletta fuzilar para as redes.

O próprio Clayson, que mudou a cara do jogo, foi o garçom do empate aos 18 minutos, ao cruzar na medida para Marcelo Benevenuto testar firme e incendiar a Ilha do Retiro.

Quando o Rubro-negro mandava no jogo, o Botafogo-SP castigou na bola parada. Aos 31, após cobrança de escanteio, Patrick Brey apareceu livre para desviar de cabeça e colocar os paulistas novamente na frente. Na base da pressão e com o relógio como inimigo, o Sport buscou o prejuízo nos acréscimos.

Aos 47, Zé Roberto foi derrubado na pequena área e, após nova consulta ao VAR, o árbitro marcou pênalti. Com frieza, Barletta deslocou Victor Souza aos 50 minutos para decretar o insano 3 a 3. Na reta final, Clayson acabou expulso por atingir o rosto de Patrick Brey, virando desfalque para a sequência da Série B.

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Sport. A avaliação foi feita pelo comentarista Ednaldo Santos.

Thiago Couto: 7

Madson: 5

Augusto Pucci: 5

Marcelo Benevenuto: 4

Habraão: 4

Felipinho: 4

Zé Lucas: 6

Zé Gabriel: 4

Fábio Matheus: 7

Yago Felipe: 4

Biel: 6

Zé Roberto: 4

Barletta: 8

Marlon Douglas: 6

Clayson: 7

Perotti: 7

Gilmar Dal Pozzo: 6

Ficha do jogo - Sport 3x3 Botafogo-SP

Sport

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Lucas (Zé Gabriel), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Roberto); Barletta, Marlon Douglas (Clayson) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Botafogo-SP

Victor Souza; Yuri Felipe, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales (Leandro Maciel), Everton Morelli e Rafael Gava (Wallace); Zé Hugo (Wesley Santos), Kelvin (Felipe Vieira) e Hygor (Guilherme Queiróz). Técnico: Claudio Tencati.