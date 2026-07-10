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Claudinho é apresentado no Sport e destaca confiança para ajudar o Leão na Série B

Lateral-direito foi oficializado nesta terça-feira, enquanto o executivo Ítalo Rodrigues revelou que reforços estão próximos de serem anunciados.

Por Maju Siqueira Publicado em 10/07/2026 às 18:28 | Atualizado em 10/07/2026 às 22:09
Apresentação de Claudinho
Apresentação de Claudinho - Igor Cysneiros/SCR

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O Sport apresentou oficialmente, nesta quinta-feira, o lateral-direito Claudinho, novo reforço do Leão para a sequência da temporada. Durante a coletiva, o jogador demonstrou entusiasmo com o novo desafio e fez questão de destacar a força da torcida rubro-negra.

“Já joguei contra o Sport e sei o quão difícil é encarar a Ilha do Retiro. Agora, atuando a favor, será muito prazeroso, tendo sempre em mente o foco em alcançar os objetivos traçados”, afirmou Claudinho 

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Segundo o repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, Ítalo Rodrigues confirmou que o zagueiro Kayke Almeida e o meia Diego Hernández estão muito próximos de serem oficializados. As negociações já foram concluídas, restando apenas questões burocráticas para o anúncio dos dois atletas.

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Com isso, o Sport chega a três reforços nesta janela de transferências.

A expectativa é que Kayke Almeida e Diego Hernández sejam anunciados oficialmente nos próximos dias, após a conclusão dos trâmites finais.

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