Claudinho é apresentado no Sport e destaca confiança para ajudar o Leão na Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lateral-direito foi oficializado nesta terça-feira, enquanto o executivo Ítalo Rodrigues revelou que reforços estão próximos de serem anunciados.

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O Sport apresentou oficialmente, nesta quinta-feira, o lateral-direito Claudinho, novo reforço do Leão para a sequência da temporada. Durante a coletiva, o jogador demonstrou entusiasmo com o novo desafio e fez questão de destacar a força da torcida rubro-negra.

“Já joguei contra o Sport e sei o quão difícil é encarar a Ilha do Retiro. Agora, atuando a favor, será muito prazeroso, tendo sempre em mente o foco em alcançar os objetivos traçados”, afirmou Claudinho

O Sport pretende contratar mais alguém?

Segundo o repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, Ítalo Rodrigues confirmou que o zagueiro Kayke Almeida e o meia Diego Hernández estão muito próximos de serem oficializados. As negociações já foram concluídas, restando apenas questões burocráticas para o anúncio dos dois atletas.

Com isso, o Sport chega a três reforços nesta janela de transferências.

A expectativa é que Kayke Almeida e Diego Hernández sejam anunciados oficialmente nos próximos dias, após a conclusão dos trâmites finais.