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Sport x Botafogo-SP ao vivo (10/07): onde assistir, horário e escalações

O Leão chega para a partida após a derrota fora de casa para o Criciúma, enquanto o time paulista bateu o Avaí na última rodada da Série B

Por Davi Saboya Publicado em 09/07/2026 às 6:11
Lance do jogo entre Crici&uacute;ma x Sport pela &uacute;ltima rodada da S&eacute;rie B
Lance do jogo entre Criciúma x Sport pela última rodada da Série B - Caio Marcelo/Sport Recife

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Na estreia em casa do técnico Gilmar Dal Pozzo, o Sport enfrenta o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão perdeu por 1x0 para o Criciúma, em Santa Catarina.

Já o Botafogo-SP venceu por 3x1 o Avaí, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Na classificação, seis pontos separam as equipes. O clube rubro-negro é o 9º colocado com 25 pontos, enquanto o clube paulista está na 14ª posição.

Leão

Ainda com pouco tempo de trabalho, Gilmar Dal Pozzo não deve realizar grandes mudanças na escalação do Sport. O treinador deve ganhar o retorno do volante Zé Lucas, que foi vetado da rodada passada pelo departamento médico por causa de uma lesão no tornozelo.

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Por outro lado, o lateral-direito Claudinho ainda não estreará contra o Botafogo-SP. Recém-contratado por empréstimo junto ao Vitória, ele ainda precisa de uma maior carga de treinos para entrar em campo.

Adversário

O grande destaque do Botafogo-SP está na beira do campo. O técnico Cláudio Tencati possui grande experiência na Série B e costuma extrair bastante de elenco que não possuem nomes de peso.

Na equipe, ele possui o nome conhecido da torcida pernambucana. Trata-se do atacante Jefferson Nem, cria da casa do Náutico.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Sport x Botafogo-SP

Sport

Thiago Couto; Marcelo Ajul, Benevenuto e Zé Marcos; Madson, Pedro Martins, Biel, Carlos de Pena e Felipinho; Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Botafogo-SP

Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava; Jefferson Nem, Kelvin e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

  • Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
  • Horário: 20h (de Brasília).
  • Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).
  • Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos de DF).
  • VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
  • Onde assistir: Disney+ (streaming).

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