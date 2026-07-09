Sport encerra preparação para enfrentar o Botafogo-SP com treino aberto na Ilha do Retiro
A movimentação marcou o primeiro contato do técnico Gilmar Dal Pozzo junto com a torcida após estrear fora de casa com derrota para o Criciúma
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O Sport encerrou os preparativos para o confronto diante do Botafogo-SP com o apoio da torcida. A última atividade antes da partida pela Série B do Campeonato Brasileiro aconteceu na noite desta quinta-feira (9), com portões abertos, na Ilha do Retiro.
Durante o trabalho, o técnico Gilmar Dal Pozzo não esboçou a escalação titular, mas a tendência é que o comandante retome a formação no esquema 4-4-2.
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Segundo informações do repórter Walleys Santos, no programa Escrete na Rede, da TV Jornal/SBT, o zagueiro Habraão surge como possível novidade entre os titulares. Outro reforço relacionado deve ser o volante Zé Lucas, que treinou normalmente após se recuperar fisicamente.
De saída do Sport
Por outro lado, o atacante Iury Castilho não participou da movimentação e está de saída do clube. O jogador, que defendia o Leão por empréstimo junto ao Coritiba, foi negociado pelo clube paranaense com o Albirex Niigata, do Japão. Devido à interrupção do contrato de empréstimo, o Sport receberá uma compensação financeira pela liberação.
Contratação
No mercado de transferências, a diretoria rubro-negra está perto de anunciar o zagueiro Kayky Almeida, que pertence ao Fluminense e estava emprestado ao Remo. O único entrave para a oficialização do negócio é a liberação formal por parte do clube paraense.