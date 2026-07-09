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Iury Castilho deixa o Sport após Coritiba fechar acordo com clube do Japão

O atacante estava cedido por empréstimo junto ao Coxa Branca até o fim desta temporada e foi negociado com o clube japonês Albirex Niigata

Por Davi Saboya Publicado em 09/07/2026 às 22:38
Imagem do atacante Iury Castilho comemorando gol para o Sport pela S&eacute;rie B
Imagem do atacante Iury Castilho comemorando gol para o Sport pela Série B - Max Peixoto/Sport Club do Recife

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O atacante Iury Castilho não faz mais parte do elenco do Sport. O jogador recebeu uma proposta do Albirex Niigata, do Japão, que foi aceita pelo Coritiba, clube detentor de seus direitos econômicos. A informação foi noticiada pelo repórter Walleys Santos, no programa Escrete na Rede, da TV Jornal/SBT, na noite desta quinta-feira (9).

Apesar de ter a opção de cobrir a proprosta do clube do Japão, a cúpula do Sport optou por não dar andamento ao negócio por questões financeiras. Assim, o Leão já está no mercado em busca de reforços para o ataque.

Fora do Sport, Iury já não participou do treino aberto na Ilha do Retiro e não participa do próximo jogo contra o Botafogo-SP pela Série B.

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Com a camisa rubro-negra, o atacante disputou 28 jogos, balançou as redes oito vezes e distribuiu duas assistências. Ele teve papel crucial na conquista do tetracampeonato pernambucano, sendo o grande destaque das finais contra o Náutico ao marcar quatro dos seis gols do Sport na decisão.

Apesar do protagonismo no início do ano, Castilho perdeu espaço ao longo da Série B, embora viesse recuperando a titularidade nos compromissos mais recentes.

Reforços do Sport

Para a janela de transferências do meio desta temporada, o Sport oficializou apenas a contratação do lateral-direito Claudinho, que foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (9).

O Leão ainda deve confirmar em breve o zagueiro Kayky Almeida e o meia Diego Hernández. A direção rubro-negra pode inscrever os reforços até o dia 16 de julho e a partir do dia 20.

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