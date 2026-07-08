O que o Sport precisa para voltar ao G-6 da Série B nesta rodada? Veja os resultados necessários para o Leão da Ilha

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Sport pode chegar aos 28 pontos e ultrapassar dois concorrentes diretos na classificação da Série B ao fim da próxima rodada; confira projeção

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O Sport começa a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de retornar ao G-6 da competição. Para isso, porém, o Leão precisa fazer sua parte e acompanhar outros dois jogos da rodada.

Atualmente na oitava colocação, com 25 pontos, o Rubro-negro recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (10). Uma vitória levaria a equipe aos 28 pontos e abriria a possibilidade de ultrapassar Juventude e São Bernardo.

Para terminar a rodada no G-6, o Sport precisa vencer o Botafogo-SP e torcer por tropeços de Juventude e São Bernardo.

O que o Sport precisa para voltar ao G-6 da Série B?

A conta começa necessariamente por uma vitória rubro-negra. Com 25 pontos, o Sport chegaria aos 28 pontos caso derrote o Botafogo-SP.

O primeiro adversário direto é o Juventude, atual sexto colocado, com 26 pontos. A equipe enfrenta o líder Vila Nova na 17ª rodada.

Qualquer tropeço do Juventude interessa ao Sport. Em caso de empate, a equipe gaúcha chegaria aos 27 pontos. Se perder, permaneceria com 26. Nos dois cenários, seria ultrapassada pelo Leão em caso de vitória.

O outro resultado necessário envolve o São Bernardo, sétimo colocado, também com 25 pontos.

A equipe paulista enfrenta o Cuiabá. Caso empate, chegaria aos 26 pontos. Se perder, continuaria com 25. Portanto, assim como acontece com o Juventude, qualquer tropeço do São Bernardo beneficia o Sport.

Combinação necessária para o Sport entrar no G-6

O cenário para o retorno do Leão ao grupo dos seis primeiros colocados pode ser resumido da seguinte maneira:

Sport precisa vencer o Botafogo-SP;

Juventude precisa empatar ou perder para o Vila Nova;

São Bernardo precisa empatar ou perder para o Cuiabá.

Com essa combinação, o Sport chegaria aos 28 pontos e ultrapassaria os dois concorrentes diretos, terminando a rodada em pelo menos sexto lugar.

Sport precisa primeiro vencer o Botafogo-SP

Apesar de depender de resultados paralelos, a principal condição para o Sport continuar sonhando com o retorno imediato ao G-6 é conquistar os três pontos diante do Botafogo-SP.

Um empate levaria o Rubro-negro aos 26 pontos e não seria suficiente para ultrapassar o Juventude nesta rodada. Além disso, o Leão continuaria dependendo do resultado do São Bernardo e poderia perder posições para outros concorrentes.

A vitória, portanto, é o resultado que permite ao Sport alcançar os 28 pontos e pressionar diretamente as equipes que aparecem imediatamente acima na classificação.

Jogos da 17ª rodada da Série B

Ponte Preta x Criciúma - 8 de julho;

- 8 de julho; Juventude x Vila Nova - 10 de julho;

- 10 de julho; Sport x Botafogo-SP - 10 de julho;

- 10 de julho; Operário-PR x Novorizontino - 12 de julho;

- 12 de julho; São Bernardo x Cuiabá - 12 de julho;

- 12 de julho; Avaí x Náutico - 12 de julho;

- 12 de julho; Atlético-GO x Fortaleza - 12 de julho;

- 12 de julho; CRB x Goiás - 12 de julho;

- 12 de julho; América-MG x Londrina - 13 de julho;

- 13 de julho; Ceará x Athletic Club - 13 de julho.

Classificação completa da Série B