fechar
Sport |

O que o Sport precisa para voltar ao G-6 da Série B nesta rodada? Veja os resultados necessários para o Leão da Ilha

Sport pode chegar aos 28 pontos e ultrapassar dois concorrentes diretos na classificação da Série B ao fim da próxima rodada; confira projeção

Por Thiago Seabra Publicado em 08/07/2026 às 15:05
O Sport 1x0 Atlético-GO, na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Sport 1x0 Atlético-GO, na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport começa a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de retornar ao G-6 da competição. Para isso, porém, o Leão precisa fazer sua parte e acompanhar outros dois jogos da rodada.

Atualmente na oitava colocação, com 25 pontos, o Rubro-negro recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (10). Uma vitória levaria a equipe aos 28 pontos e abriria a possibilidade de ultrapassar Juventude e São Bernardo.

Para terminar a rodada no G-6, o Sport precisa vencer o Botafogo-SP e torcer por tropeços de Juventude e São Bernardo.

O que o Sport precisa para voltar ao G-6 da Série B?

A conta começa necessariamente por uma vitória rubro-negra. Com 25 pontos, o Sport chegaria aos 28 pontos caso derrote o Botafogo-SP.

O primeiro adversário direto é o Juventude, atual sexto colocado, com 26 pontos. A equipe enfrenta o líder Vila Nova na 17ª rodada.

Qualquer tropeço do Juventude interessa ao Sport. Em caso de empate, a equipe gaúcha chegaria aos 27 pontos. Se perder, permaneceria com 26. Nos dois cenários, seria ultrapassada pelo Leão em caso de vitória.

O outro resultado necessário envolve o São Bernardo, sétimo colocado, também com 25 pontos.

A equipe paulista enfrenta o Cuiabá. Caso empate, chegaria aos 26 pontos. Se perder, continuaria com 25. Portanto, assim como acontece com o Juventude, qualquer tropeço do São Bernardo beneficia o Sport.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Combinação necessária para o Sport entrar no G-6

O cenário para o retorno do Leão ao grupo dos seis primeiros colocados pode ser resumido da seguinte maneira:

  • Sport precisa vencer o Botafogo-SP;
  • Juventude precisa empatar ou perder para o Vila Nova;
  • São Bernardo precisa empatar ou perder para o Cuiabá.

Com essa combinação, o Sport chegaria aos 28 pontos e ultrapassaria os dois concorrentes diretos, terminando a rodada em pelo menos sexto lugar.

Sport precisa primeiro vencer o Botafogo-SP

Apesar de depender de resultados paralelos, a principal condição para o Sport continuar sonhando com o retorno imediato ao G-6 é conquistar os três pontos diante do Botafogo-SP.

Um empate levaria o Rubro-negro aos 26 pontos e não seria suficiente para ultrapassar o Juventude nesta rodada. Além disso, o Leão continuaria dependendo do resultado do São Bernardo e poderia perder posições para outros concorrentes.

A vitória, portanto, é o resultado que permite ao Sport alcançar os 28 pontos e pressionar diretamente as equipes que aparecem imediatamente acima na classificação.

Jogos da 17ª rodada da Série B

  • Ponte Preta x Criciúma - 8 de julho;
  • Juventude x Vila Nova - 10 de julho;
  • Sport x Botafogo-SP - 10 de julho;
  • Operário-PR x Novorizontino - 12 de julho;
  • São Bernardo x Cuiabá - 12 de julho;
  • Avaí x Náutico - 12 de julho;
  • Atlético-GO x Fortaleza - 12 de julho;
  • CRB x Goiás - 12 de julho;
  • América-MG x Londrina - 13 de julho;
  • Ceará x Athletic Club - 13 de julho.

Classificação completa da Série B

  • 1º - Vila Nova - 31 pontos - 16 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 3 derrotas.
  • 2º - Novorizontino - 30 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 6 empates - 2 derrotas.
  • 3º - Criciúma - 30 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 6 empates - 2 derrotas.
  • 4º - Fortaleza - 28 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
  • 5º - Operário-PR - 28 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
  • 6º - Juventude - 26 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 4 derrotas.
  • 7º - São Bernardo - 25 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 5 derrotas.
  • 8º - Sport - 25 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 7 empates - 3 derrotas.
  • 9º - Goiás - 24 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 3 empates - 6 derrotas.
  • 10º - Cuiabá - 23 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 8 empates - 3 derrotas.
  • 11º - Athletic Club - 22 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 4 derrotas.
  • 12º - Náutico - 21 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 7 derrotas.
  • 13º - Atlético-GO - 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas.
  • 14º - Botafogo-SP - 19 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 7 derrotas.
  • 15º - CRB - 19 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 7 derrotas.
  • 16º - Londrina - 18 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 8 derrotas.
  • 17º - Ceará - 17 pontos - 16 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 7 derrotas.
  • 18º - Avaí - 13 pontos - 16 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 9 derrotas.
  • 19º - Ponte Preta - 8 pontos - 16 partidas - 2 vitórias - 2 empates - 12 derrotas.
  • 20º - América-MG - 6 pontos - 16 partidas - 1 vitória - 3 empates - 12 derrotas.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Ponte Preta x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B
Série B

Ponte Preta x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 17ª rodada da Série B
Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 16ª rodada e próximos jogos
Classificação

Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 16ª rodada e próximos jogos

Compartilhe

Tags