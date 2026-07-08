O que o Sport precisa para voltar ao G-6 da Série B nesta rodada? Veja os resultados necessários para o Leão da Ilha
Sport pode chegar aos 28 pontos e ultrapassar dois concorrentes diretos na classificação da Série B ao fim da próxima rodada; confira projeção
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O Sport começa a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de retornar ao G-6 da competição. Para isso, porém, o Leão precisa fazer sua parte e acompanhar outros dois jogos da rodada.
Atualmente na oitava colocação, com 25 pontos, o Rubro-negro recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (10). Uma vitória levaria a equipe aos 28 pontos e abriria a possibilidade de ultrapassar Juventude e São Bernardo.
Para terminar a rodada no G-6, o Sport precisa vencer o Botafogo-SP e torcer por tropeços de Juventude e São Bernardo.
O que o Sport precisa para voltar ao G-6 da Série B?
A conta começa necessariamente por uma vitória rubro-negra. Com 25 pontos, o Sport chegaria aos 28 pontos caso derrote o Botafogo-SP.
O primeiro adversário direto é o Juventude, atual sexto colocado, com 26 pontos. A equipe enfrenta o líder Vila Nova na 17ª rodada.
Qualquer tropeço do Juventude interessa ao Sport. Em caso de empate, a equipe gaúcha chegaria aos 27 pontos. Se perder, permaneceria com 26. Nos dois cenários, seria ultrapassada pelo Leão em caso de vitória.
O outro resultado necessário envolve o São Bernardo, sétimo colocado, também com 25 pontos.
A equipe paulista enfrenta o Cuiabá. Caso empate, chegaria aos 26 pontos. Se perder, continuaria com 25. Portanto, assim como acontece com o Juventude, qualquer tropeço do São Bernardo beneficia o Sport.
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Combinação necessária para o Sport entrar no G-6
O cenário para o retorno do Leão ao grupo dos seis primeiros colocados pode ser resumido da seguinte maneira:
- Sport precisa vencer o Botafogo-SP;
- Juventude precisa empatar ou perder para o Vila Nova;
- São Bernardo precisa empatar ou perder para o Cuiabá.
Com essa combinação, o Sport chegaria aos 28 pontos e ultrapassaria os dois concorrentes diretos, terminando a rodada em pelo menos sexto lugar.
Sport precisa primeiro vencer o Botafogo-SP
Apesar de depender de resultados paralelos, a principal condição para o Sport continuar sonhando com o retorno imediato ao G-6 é conquistar os três pontos diante do Botafogo-SP.
Um empate levaria o Rubro-negro aos 26 pontos e não seria suficiente para ultrapassar o Juventude nesta rodada. Além disso, o Leão continuaria dependendo do resultado do São Bernardo e poderia perder posições para outros concorrentes.
A vitória, portanto, é o resultado que permite ao Sport alcançar os 28 pontos e pressionar diretamente as equipes que aparecem imediatamente acima na classificação.
Jogos da 17ª rodada da Série B
- Ponte Preta x Criciúma - 8 de julho;
- Juventude x Vila Nova - 10 de julho;
- Sport x Botafogo-SP - 10 de julho;
- Operário-PR x Novorizontino - 12 de julho;
- São Bernardo x Cuiabá - 12 de julho;
- Avaí x Náutico - 12 de julho;
- Atlético-GO x Fortaleza - 12 de julho;
- CRB x Goiás - 12 de julho;
- América-MG x Londrina - 13 de julho;
- Ceará x Athletic Club - 13 de julho.
Classificação completa da Série B
- 1º - Vila Nova - 31 pontos - 16 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 3 derrotas.
- 2º - Novorizontino - 30 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 6 empates - 2 derrotas.
- 3º - Criciúma - 30 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 6 empates - 2 derrotas.
- 4º - Fortaleza - 28 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 5º - Operário-PR - 28 pontos - 16 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 4 derrotas.
- 6º - Juventude - 26 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 4 derrotas.
- 7º - São Bernardo - 25 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 4 empates - 5 derrotas.
- 8º - Sport - 25 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 7 empates - 3 derrotas.
- 9º - Goiás - 24 pontos - 16 partidas - 7 vitórias - 3 empates - 6 derrotas.
- 10º - Cuiabá - 23 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 8 empates - 3 derrotas.
- 11º - Athletic Club - 22 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 4 derrotas.
- 12º - Náutico - 21 pontos - 16 partidas - 6 vitórias - 3 empates - 7 derrotas.
- 13º - Atlético-GO - 21 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 5 derrotas.
- 14º - Botafogo-SP - 19 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 7 derrotas.
- 15º - CRB - 19 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 4 empates - 7 derrotas.
- 16º - Londrina - 18 pontos - 16 partidas - 5 vitórias - 3 empates - 8 derrotas.
- 17º - Ceará - 17 pontos - 16 partidas - 4 vitórias - 5 empates - 7 derrotas.
- 18º - Avaí - 13 pontos - 16 partidas - 3 vitórias - 4 empates - 9 derrotas.
- 19º - Ponte Preta - 8 pontos - 16 partidas - 2 vitórias - 2 empates - 12 derrotas.
- 20º - América-MG - 6 pontos - 16 partidas - 1 vitória - 3 empates - 12 derrotas.