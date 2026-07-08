Iury Castilho pode deixar o Sport; Atacante recebe proposta do Japão e saída passa a ser avaliada
Peça importante do Sport ao longo da temporada, Iury participou de 24 jogos com a camisa rubro-negra, com oito gols marcados e duas assistências
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Sport pode perder uma peça importante do setor ofensivo na sequência da temporada. Titular da equipe rubro-negra, o atacante Iury Castilho recebeu uma proposta do Albirex Niigata, do Japão, e passou a ter o futuro tratado com cautela nos bastidores do clube pernambucano. A informação foi veiculada primeiro pelo GE.
Emprestado pelo Coritiba até o fim de 2026, o jogador despertou interesse do futebol japonês e pode encerrar de forma antecipada a passagem pela Ilha do Retiro.
A negociação ainda depende de definições entre os clubes envolvidos, mas já movimenta o mercado do Sport e abre a possibilidade de uma baixa importante no elenco comandado por Gilmar Dal Pozzo.
A movimentação em torno do atacante ganhou força nos últimos dias, quando o Albirex Niigata formalizou interesse na contratação do jogador.
A oferta é por um empréstimo de um ano, de julho de 2026 até julho de 2027, com compensação financeira ao Coritiba e possibilidade de compra ao fim do vínculo.
A apuração indica que o negócio pode render ao clube paranaense cerca de R$ 3 milhões, valor considerado importante dentro do contexto da operação.
Como Iury pertence ao Coritiba e está apenas emprestado ao Sport, a palavra final sobre a negociação não depende exclusivamente do Rubro-Negro pernambucano, embora o clube precise ser comunicado e participar da discussão sobre a eventual liberação do atleta.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Situação contratual de Iury Castilho no Sport
Iury Castilho foi anunciado pelo Sport no início da temporada por empréstimo junto ao Coritiba. Em comunicado oficial divulgado em março, o clube informou que o vínculo do atacante com o Leão vai até 31 de dezembro de 2026.
O acordo, segundo o Sport, foi firmado sem pagamento inicial ao Coritiba, mas com gatilhos financeiros ligados a metas de desempenho e ao eventual acesso do clube à Série A.
Na prática, isso significa que o Sport não detém os direitos econômicos do atleta, o que torna a situação mais delicada em caso de proposta do exterior.
Se houver interesse do Coritiba em concretizar a negociação e entendimento com o jogador, a tendência é que a permanência do atacante em Recife fique ameaçada.