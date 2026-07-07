Morre Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport, aos 77 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em nota oficial, o Sport manifestou pesar pela morte do antigo presidente e destacou a trajetória do dirigente à frente do Executivo rubro-negro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-presidente do Sport Wanderson Lacerda morreu nesta terça-feira (7), aos 77 anos. A informação foi confirmada pelo clube rubro-negro, que publicou uma nota oficial lamentando o falecimento do antigo dirigente.

Wanderson Lacerda presidiu o Sport por três mandatos consecutivos, entre 1991 e 1996, período marcado pela conquista de títulos estaduais e regionais. O ex-dirigente também exerceu outras funções no clube ao longo de sua trajetória.

Sport lamenta morte do ex-presidente Wanderson Lacerda

Em nota oficial, o Sport manifestou pesar pela morte do antigo presidente e destacou a trajetória do dirigente à frente do Executivo rubro-negro.

Segundo o clube, Wanderson Lacerda teve uma atuação vitoriosa durante os três mandatos consecutivos e contribuiu para ampliar a presença do Sport nos cenários local e nacional.

Durante o período em que ocupou a presidência, entre 1991 e 1996, o Leão conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano, nas temporadas de 1991, 1992, 1994 e 1996. O clube também venceu a Copa do Nordeste de 1994.

Wanderson Lacerda também participou da formação de elencos do Sport

Além dos mandatos como presidente, Wanderson Lacerda integrou a diretoria de futebol do Sport em diferentes momentos.

O ex-dirigente também participou da formação de elencos vitoriosos, entre eles o time que conquistou cinco edições consecutivas do Campeonato Pernambucano entre 1996 e 2000.

Em 2013, Wanderson Lacerda voltou a exercer uma função de destaque no clube ao liderar o Conselho Gestor do Sport.

Sport decreta luto oficial pela morte de Wanderson Lacerda

Após a confirmação do falecimento, o Sport colocou a bandeira rubro-negra a meio mastro e decretou luto oficial de três dias.

O clube também prestou solidariedade aos familiares e amigos de Wanderson Lacerda. As informações sobre o velório ainda serão divulgadas.