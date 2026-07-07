Morre Wanderson Lacerda, ex-presidente do Sport, aos 77 anos
Em nota oficial, o Sport manifestou pesar pela morte do antigo presidente e destacou a trajetória do dirigente à frente do Executivo rubro-negro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O ex-presidente do Sport Wanderson Lacerda morreu nesta terça-feira (7), aos 77 anos. A informação foi confirmada pelo clube rubro-negro, que publicou uma nota oficial lamentando o falecimento do antigo dirigente.
Wanderson Lacerda presidiu o Sport por três mandatos consecutivos, entre 1991 e 1996, período marcado pela conquista de títulos estaduais e regionais. O ex-dirigente também exerceu outras funções no clube ao longo de sua trajetória.
Sport lamenta morte do ex-presidente Wanderson Lacerda
Em nota oficial, o Sport manifestou pesar pela morte do antigo presidente e destacou a trajetória do dirigente à frente do Executivo rubro-negro.
Segundo o clube, Wanderson Lacerda teve uma atuação vitoriosa durante os três mandatos consecutivos e contribuiu para ampliar a presença do Sport nos cenários local e nacional.
Durante o período em que ocupou a presidência, entre 1991 e 1996, o Leão conquistou quatro títulos do Campeonato Pernambucano, nas temporadas de 1991, 1992, 1994 e 1996. O clube também venceu a Copa do Nordeste de 1994.
Wanderson Lacerda também participou da formação de elencos do Sport
Além dos mandatos como presidente, Wanderson Lacerda integrou a diretoria de futebol do Sport em diferentes momentos.
O ex-dirigente também participou da formação de elencos vitoriosos, entre eles o time que conquistou cinco edições consecutivas do Campeonato Pernambucano entre 1996 e 2000.
Em 2013, Wanderson Lacerda voltou a exercer uma função de destaque no clube ao liderar o Conselho Gestor do Sport.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sport decreta luto oficial pela morte de Wanderson Lacerda
Após a confirmação do falecimento, o Sport colocou a bandeira rubro-negra a meio mastro e decretou luto oficial de três dias.
O clube também prestou solidariedade aos familiares e amigos de Wanderson Lacerda. As informações sobre o velório ainda serão divulgadas.