João Silva pode voltar ao Sport? Ítalo Rodrigues abre o jogo sobre futuro do zagueiro português

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Executivo do Sport afirma que clube respeitará o contrato do defensor e diz que retorno aos treinamentos dependerá de um acordo entre todas as partes

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O executivo de futebol do Sport, Ítalo Rodrigues, comentou sobre a situação do zagueiro português João Silva, que retorna ao clube após o fim do período de empréstimo ao Tondela, de Portugal. Segundo o dirigente, o Leão da Ilha pretende conduzir a situação com profissionalismo e respeito ao contrato firmado entre as partes.

Ítalo explicou que qualquer decisão envolvendo o futuro do defensor será tomada em conjunto com o atleta, seu empresário e a diretoria rubro-negra.

"O mais importante é respeitar o profissional e o compromisso que foi assumido, independentemente de quem o assumiu. É isso que a gente tem feito. Os acordos que conseguimos efetivar estão sendo cumpridos dentro da nossa realidade, com muito esforço."

O executivo também revelou que o assunto já começou a ser tratado internamente junto ao diretor de futebol Hudson

João Silva pode voltar a treinar no Sport?

Apesar de não confirmar a permanência do zagueiro, Ítalo deixou claro que existe a possibilidade.

Segundo ele, caso todas as partes entendam que o melhor caminho seja a reintegração ao elenco, João Silva voltará normalmente aos treinamentos. Caso contrário, o clube buscará uma solução que beneficie todos os envolvidos.

"Se ele vai voltar a treinar, caso seja um desejo dele, um desejo do Sport e a gente entenda que esse é o melhor caminho, isso vai acontecer. Se for outro tipo de acordo, e todas as partes estiverem de acordo, é isso que sempre vamos buscar fazer, com muito respeito acima de tudo e profissionalismo."

Além da avaliação técnica, outro fator que deve pesar nas conversas é o alto salário do jogador, considerado elevado para a atual realidade financeira do Sport. A tendência é que clube, atleta e empresário busquem uma solução que seja positiva para todas as partes, seja com uma reintegração ao elenco ou um novo acordo de mercado.

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Como foi a passagem de João Silva pelo Sport?

Contratado para a temporada de 2025, João Silva começou sua trajetória no Sport já marcando um um gol no clássico contra o Santa Cruz, na semifinal do Pernambucano e se colocou como titular da equipe

No entanto, o defensor perdeu espaço durante a disputa da Série A, em meio a péssima campanha do Sport no rebaixamento de 2025 e logo passou para o banco de reservas. Ao todo, João disputou 22 partidas com a camisa rubro-negra e marcou um gol.

Empréstimo ao Tondela

No início de 2026, Sport e João Silva chegaram a um acordo extrajudicial para regularizar pendências envolvendo salários, direitos de imagem, férias e 13º salário. Com a situação resolvida, o clube oficializou o empréstimo do zagueiro ao Tondela, de Portugal.

O vínculo com a equipe portuguesa foi válido até o fim da temporada europeia e não contou com opção de compra, mantendo os direitos econômicos e federativos do atleta ligados ao Sport.

No futebol português, o defensor disputou 12 partidas e marcou um gol, encerrando recentemente sua passagem pelo clube. Nas redes sociais, João Silva publicou uma mensagem de despedida ao Tondela. Agora, com o retorno ao Recife, o zagueiro aguarda uma definição sobre seu futuro, que pode passar pela reintegração ao elenco rubro-negro ou por uma nova negociação conduzida pelo Sport.