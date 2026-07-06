Sport anuncia a contratação do lateral-direito Claudinho

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O jogador fechou com o Leão por empréstimo junto ao Vitória e possui vínculo até o fim deste ano. Ele chega para disputar a vaga com Pucci e Madson

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O lateral-direito Claudinho é o primeiro reforço do Sport para o segundo semestre desta temporada. Por meio das redes sociais, a contratação foi oficializado na noite desta segunda-feira (6). O mais novo jogador do Leão já realizou exames clínicas no Recife e está integrado ao elenco do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Agora, o Sport corre contra o tempo para ter o lateral-direito Claudinho já na próxima partida. Se for regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até quinta-feira, o jogador poderá estrear contra o Botafogo-SP, nesta sexta-feira (10), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, aproveitando a janela extraordinária de transferências.

O Leão já havia tentado a contratação no início do ano, mas uma lesão do atleta barrou o negócio. Agora, com o atleta fora do departamento médico, o acordo foi selado.

Aos 25 anos, Claudinho chega para disputar posição com Madson e Augusto Pucci. Revelado pelo Criciúma, onde fez a base e atuou profissionalmente de 2021 a 2024, o lateral defendeu o Vitória nas últimas duas temporadas.

Após um bom ano em 2025, com 31 jogos, três gols e uma assistência, ele perdeu espaço em 2026 devido a uma lesão no joelho, entrando em campo apenas duas vezes.

Sport na Série B

Apesar de não vencer há cinco jogos, o Sport ainda continua próximo do G-6. Após a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo com derrota para o Criciúma, em Santa Catarina, o Leão ficou na 8ª colocação com 25 pontos, um a menos que o 6º lugar Juventude.