Dal Pozzo lamenta derrota na estreia pelo Sport, cobra competitividade e vê evolução no segundo tempo

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O jogo diante do Criciúma, neste sábado, marcou a estreia do treinador à frente do Sport, que segue firme para o próximo duelo, na Ilha do Retiro

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A estreia de Gilmar Dal Pozzo no comando do Sport terminou com derrota por 1 a 0 para o Criciúma, neste sábado (4), no Heriberto Hülse, pela 16ª rodada da Série B.

Após a partida, o treinador avaliou que o time rubro-negro teve um primeiro tempo abaixo, mas mostrou evolução na etapa final.

Segundo o técnico, o sentimento no clube após mais um tropeço é de indignação, principalmente pela sequência negativa da equipe na competição.

“O sentimento de indignação é o sentimento do torcedor, é do técnico, dos atletas, pela sequência de resultados negativos e pela derrota hoje também”, afirmou.

Gilmar Dal Pozzo, técnico do Sport - Caio Marcelo / Sport Recife

Dal Pozzo aponta falhas no início do jogo

Na análise do treinador, o Sport sofreu com a falta de competitividade nos primeiros minutos e acabou sendo castigado justamente em uma jogada que já havia sido trabalhada pela comissão técnica antes da partida.

Dal Pozzo explicou que escalou o time com três zagueiros para tentar neutralizar a força do Criciúma pelos lados do campo, mas viu o adversário dominar boa parte do primeiro tempo e construir a vitória.

“Nós tomamos um gol em cima da característica do adversário, mas não competimos 15, 20 minutos iniciais. E quando a equipe não consegue competir, marcar duelos individuais, a gente não tem a posse de bola para jogar”, analisou.

Técnico vê reação do Sport após o intervalo

Apesar da derrota, Dal Pozzo gostou da postura do Sport no segundo tempo. O treinador destacou as entradas de Iury Castilho e Fábio Matheus, além dos ajustes feitos no intervalo, e afirmou que o time conseguiu controlar melhor o jogo e criar oportunidades para empatar.

“O Castilho entrou muito bem, o Fábio também entrou muito bem. A gente tomou conta do jogo, criamos várias oportunidades e não fomos efetivos”, disse.

Mesmo com o revés na estreia, o treinador afirmou que vê qualidade no elenco e prometeu ajustes ao longo da semana para tentar recolocar o Sport no caminho das vitórias.

Com a derrota, o Leão chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer na Série B.

Próximo jogo

O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (10), quando recebe o Botafogo-SP, às 20h, na Ilha do Retiro, pela sequência da Série B.