Sport perde para o Criciúma, amarga segunda derrota seguida e chega a cinco jogos sem vencer na Série B
Leão da Ilha sofre a segunda derrota seguida na Série B, amplia para cinco jogos a sequência sem vencer e se afasta ainda mais do G6
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O Sport foi derrotado pelo Criciúma por 1 a 0 na tarde deste sábado (4), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O único gol da partida foi marcado por Waguininho, ainda no primeiro tempo, em um duelo que marcou a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando rubro-negro.
Com o resultado, o Leão chegou à segunda derrota consecutiva e ampliou para cinco jogos a sequência sem vencer na competição.
Já o Criciúma, embalado pela força como mandante, alcançou os 30 pontos e dorme na vice-liderança da Série B, além de ampliar sua série invicta para 11 partidas.
Criciúma domina o primeiro tempo e constrói vantagem
A etapa inicial foi de clara superioridade do time catarinense. Mais organizado, intenso na marcação e dominante no meio-campo, o Criciúma conseguiu controlar as ações desde os primeiros minutos e praticamente não sofreu defensivamente.
O Sport, por outro lado, encontrou muita dificuldade para sair jogando, teve pouca posse em zonas ofensivas e quase não levou perigo ao goleiro Airton.
Aos 13 minutos, o Tigre chegou a balançar as redes com Waguininho, que marcou um golaço sem ângulo, mas o lance acabou anulado por impedimento. A pressão, no entanto, seguiu, e o Criciúma foi recompensado aos 28 minutos.
Após cruzamento pela direita de Willean Lepo, Waguininho apareceu na área e cabeceou com precisão para abrir o placar: 1 a 0.
O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Sport, que pediram falta de Waguininho sobre o zagueiro Marcelo Benevenuto ainda na origem da jogada. A arbitragem, porém, validou o gol, e o Criciúma passou a administrar a vantagem.
Antes do intervalo, os donos da casa ainda quase ampliaram. Aos 38 minutos, Marcelo Ajul evitou o segundo gol em cima da linha, ao cortar um cabeceio de Willean Lepo que já levava perigo à meta rubro-negra.
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Sport melhora no segundo tempo, mas para em Airton
Na volta do intervalo, o panorama do jogo mudou parcialmente. O Criciúma reduziu o ritmo e já não conseguiu manter o mesmo nível de agressividade ofensiva, enquanto o Sport passou a ter mais presença no campo de ataque. Mesmo assim, o time pernambucano seguiu com dificuldades para transformar posse de bola em chances realmente claras.
As tentativas de Perotti, Iury Castilho e Felipinho aumentaram o volume ofensivo rubro-negro, mas sem exigir grandes intervenções de Airton durante boa parte da etapa final.
O Criciúma, por sua vez, passou a controlar o confronto mais pela organização defensiva do que pela produção com a bola no pé.
As melhores oportunidades do Sport apareceram apenas nos acréscimos. Aos 48 minutos, Yago Felipe fez um belo lançamento, Pucci deixou a bola passar e Barletta recebeu dentro da área, finalizando para uma defesa providencial de Airton.
Pouco depois, em nova bola alçada na área, um desvio obrigou o goleiro do Criciúma a fazer outra intervenção decisiva, assegurando a vitória do Tigre em casa.
Estreia de Dal Pozzo termina com derrota e aumenta pressão no Sport
A partida marcou a estreia de Gilmar Dal Pozzo no comando do Sport, mas o novo treinador não conseguiu evitar mais um tropeço do time na Série B.
Com o revés em Criciúma, o Leão amplia o momento de instabilidade na competição e chega a cinco partidas consecutivas sem vencer, sequência que freia a reação da equipe na briga pelas primeiras posições.
Além disso, o Sport soma agora duas derrotas seguidas, o que aumenta a pressão para a sequência do campeonato.
Mesmo com um desempenho um pouco melhor no segundo tempo, o time voltou a apresentar dificuldades de criação, especialmente na construção das jogadas e na ocupação dos espaços no campo ofensivo.
Como fica a situação na tabela
Com a derrota, o Sport aparece momentaneamente na oitava colocação da Série B, podendo perder posições ao fim da rodada.
O Criciúma, por sua vez, chega aos 30 pontos, assume provisoriamente a vice-liderança e confirma a força de sua campanha, especialmente jogando diante da torcida.
Próximos jogos
O Sport volta a campo na próxima sexta-feira (10), quando recebe o Botafogo-SP, às 20h, na Ilha do Retiro, pela sequência da Série B. Já o Criciúma encara a Ponte Preta na quarta-feira (8), às 20h, no estádio Moisés Lucarelli.
Ficha do jogo - Criciúma 1x0 Sport
Criciúma
Airton; César Martins (Bruno Alves), Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Thiaguinho (Jean Irmer), Gui Lobo (Cauê) e Marcelo Hermes; Rómulo Otero (Jhonata Robert), Fellipe Mateus e Waguininho (Romarinho). Técnico: Eduardo Baptista.
Sport
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos, Marcelo Ajul (Marlon) e Felipinho; Pedro Martins (Fábio Matheus), De Pena (Iury Castilho) e Biel (Yago Felipe); Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
- Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC.
- Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA).
- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT).
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
- Gol: Waguininho (28' do 1ºT).
- Cartões amarelos: Jean Irmer, César Martins, Waguininho e Thiaguinho (Criciúma); Pedro Martins, Barletta e Marcelo Benevenuto (Sport).