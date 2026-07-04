Criciúma x Sport ao vivo (04/07): onde assistir, horário e escalações
A partida marca a estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo no comando do Leão, que demitiu Márcio Goiano após a derrota para o Fortaleza na última rodada
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Com novo comandante, o Sport visita o Criciúma, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O duelo é válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Leão da Ilha perdeu por 2x1 para o Fortaleza e acabou demitindo o técnico Márcio Goiano.
A direção rubro-negra agiu rápido e contratou o treinador Gilmar Dal Pozzo, que vai para a segunda passagem no comando do Sport. Ele estava sem clube desde que tinha sido demitido da Chapecoense há dois meses após três temporadas consecutivas.
Do outro lado, o Criciúma chega embalo após a vitória por 1x0 sobre o São Bernardo em casa. Na classificação, o time catarinense ocupa a 4ª posição com 27 pontos, dois a mais que o Sport que é o 8º colocado.
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Leão
Com pouco tempo para trabalhar o time rubro-negro, desde que assumiu novamente o Sport nesta semana, o técnico Gilmar Dal Pozzo não deve realizar grandes mudanças na equipe titular. O objetivo inicial é fazer o Leão voltar a vencer, já que não sente o sabor do triunfo há quatro jogos. Além da derrota para o Fortaleza, acumulou três empates contra o Athletic, São Bernardo e Atlético-GO.
"Estamos nos cobrando internamente para voltar a vencer no Brasileiro. O Dal Pozzo chegou bastante motivado, trazendo coisas boas, e apesar de não ter pegado tanto tempo de preparação, nos fez entender rapidamente a metodologia dele de jogo e o que ele quer, que é de um time aguerrido e que ganha duelos", afirmou o novo técnico rubro-negro.
Adversário
O Criciúma é comandado por um velho conhecido da torcida rubro-negra. Trata-se do técnico Eduardo Baptista, filho do ex-treinador Nelsinho Baptista, campeão da Copa do Brasil. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste 2014.
Com Eduardo Baptista, o time catarinense não sabe o que é uma derrota há dez rodadas. No total, são cinco vitórias e cinco empates. Na Série B, o Criciúma só perdeu duas partidas para o Goiás e Fortaleza.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais Disney+ (streaming).
Ficha do jogo - Criciúma x Sport
Criciúma
Airton; Rodrigo, César Martins e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo, Otero, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.
Sport
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Zé Marcos, Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Iury Castilho e Pedro Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
- Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA).
- Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Fernanda Kruger (MT).
- VAR: Marcio Henrique de Gois (SP).
- Onde assistir: Disney+ (streaming).