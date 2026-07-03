Sport: Dal Pozzo vê Série B "ainda mais equilibrada" e aponta 14 clubes na disputa pelo acesso à primeira divisão

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Novo técnico do Sport avalia que competição deste ano está ainda mais equilibrada e acredita que Leão da Ilha segue entre os candidatos ao G-6

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Apresentado oficialmente como novo treinador do Sport, Gilmar Dal Pozzo fez uma análise sobre o atual cenário da Série B do Campeonato Brasileiro e destacou o alto nível de equilíbrio da competição. Para o comandante rubro-negro, a disputa pelo acesso segue completamente aberta, com até 14 equipes ainda sonhando com uma vaga na Série A de 2027.

Questionado pelo repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, sobre a disputa pelo acesso, Dal Pozzo afirmou que apenas os clubes que ocupam a parte de baixo da tabela começam a se distanciar da briga, enquanto a maioria das equipes ainda reúne condições de lutar por uma vaga na elite do futebol brasileiro.



"É um campeonato muito equilibrado. A gente fala isso sempre, parece até repetitivo, mas neste ano a competição está ainda mais equilibrada. Tirando cinco ou seis clubes que estão na zona de rebaixamento, eu poderia apontar tranquilamente 14 equipes que ainda têm condições de buscar o acesso", disse o técnico rubro-negro.

Sport segue na disputa

Dal Pozzo também afirmou que o Sport está presente nesse grupo de equipes que brigam pelas primeiras posições da Série B. O Leão da Ilha ocupa atualmente a 8ª colocação, com 25 pontos, apenas três do atual segundo colocado, Fortaleza.

Apesar da confiança, o treinador evitou apontar quais setores precisam de reforços neste momento, explicando que ainda fará uma avaliação mais detalhada do elenco.

"Falando especificamente do Sport, penso que o clube está nesse grupo que briga pelo acesso. Ainda é muito cedo, porque não tive tempo para conversar com a diretoria sobre reforços e necessidades."

Avaliação antes de pedir reforços

Segundo Dal Pozzo, o foco inicial será observar os atletas que já fazem parte do elenco antes de indicar novas contratações à diretoria.

O treinador revelou que pretende analisar jogadores que vinham recebendo poucas oportunidades e também aqueles que, mesmo atuando com frequência, não conseguiram um bom rendimento.

"Eu quero observar alguns jogadores que conheço e que estavam recebendo poucas oportunidades, além de outros que vêm jogando, mas que, por um motivo ou outro, seja pelo sistema, pela plataforma de jogo ou pela questão mental, não estão rendendo o esperado. Então, preciso fazer uma análise interna antes de me posicionar", disse Dal Pozzo.

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Próximo compromisso do Sport

Gilmar Dal Pozzo fará sua estreia pelo Leão da Ilha no próximo sábado (04), às 16h (de Brasília), diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 17ª rodada da Série B.

A partida é considerada um confronto direto pelo acesso. O Criciúma ocupa a 3ª colocação, com 27 pontos, enquanto o Sport aparece em 8º, com 25 pontos. Uma vitória rubro-negra pode recolocar a equipe na zona de classificação para a Série A.

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