Sport projeta até sete reforços e monitora cerca de 30 nomes no mercado
Lucas Ventura revelou que o Sport monitora cerca de 30 jogadores no mercado, mas mantém cautela e só divulgará nomes após avanço nas negociações
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O Sport já trabalha com uma previsão de reforços para a sequência da temporada e pode buscar entre quatro e sete contratações na próxima janela de transferências.
A informação foi revelada pelo diretor de futebol rubro-negro, Lucas Ventura, em declaração repercutida pelo repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal.
Segundo o dirigente, o clube pernambucano tem mapeado um número amplo de opções no mercado, mas ainda adota cautela antes de expor nomes e posições publicamente.
Além das chegadas, o planejamento também envolve possíveis saídas de atletas formados na base, que vêm sendo procurados por outras equipes em busca de mais minutagem.
“Nós temos trabalhado ali na ordem de uns quatro a seis, sete atletas, tá? A gente tem alguns atletas nossos da base que têm sido procurados para ganharem minutagem em outros times, né? E a gente tem liberado alguns deles. Então a gente pensa em repor de quatro a seis, sete atletas.
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Ali a gente tem mais ou menos 30, entre 25 e 30 bem monitorados ali que a gente vem conversando, mas a gente por prática interna só vai revelar nome e posição a partir do momento que a gente consiga avançar com o atleta”, afirmou Lucas Ventura.
Sport trabalha com reposições e monitora opções no mercado
O Sport trata o mercado de forma ativa, mas sem pressa para tornar públicas as negociações em andamento.
A ideia da diretoria é aproveitar a próxima janela para recompor o elenco, sobretudo diante da possibilidade de empréstimos ou saídas de jogadores da base para outros clubes.
A tendência, portanto, é que o Leão faça movimentos pontuais, mas em número considerável, caso confirme a liberação de jovens atletas e enxergue necessidade de reposição no grupo principal.
Pela projeção apresentada pelo diretor, o clube pode ter uma movimentação robusta no segundo semestre, com até sete novos nomes chegando à Ilha do Retiro.
Janela de transferências é vista como chance de ajuste no elenco
Ainda antes da abertura da nova janela, Lucas Ventura já havia sinalizado que o clube acompanhava oportunidades e buscava reforços de forma criteriosa, sem abrir mão do equilíbrio financeiro.
Em entrevista ao ge, o dirigente afirmou em maio que o Sport trabalhava para “complementar” e “reforçar” o elenco, sem necessariamente estabelecer um número fechado de contratações naquele momento.
Atualmente, o departamento de futebol já trabalha com uma faixa estimada de chegadas e tem um grupo de atletas monitorados.
A estratégia, porém, segue a mesma, evitar exposição prematura e só avançar publicamente quando houver negociação em estágio mais adiantado.
Sport passa por cautela financeira e ajustes no elenco
A movimentação do Sport na janela também acontece em meio a um cenário de reconstrução financeira.
Em 2026, o clube passou a adotar um discurso de maior controle de gastos e responsabilidade nas investidas no mercado, após os problemas herdados da temporada passada.
A diretoria rubro-negra tem reforçado a necessidade de equilíbrio nas contas, ao mesmo tempo em que busca manter o elenco competitivo para a sequência do ano.
Além disso, o Sport já foi ativo na primeira parte da temporada e trouxe reforços para diferentes setores do elenco.