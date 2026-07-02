Dal Pozzo evita pressa por reforços e quer elevar nível técnico do Sport na Série B

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Novo treinador afirma que ainda fará avaliação do elenco antes de definir carências e diz que prioridade é contratar "qualidade, e não quantidade"

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O técnico Gilmar Dal Pozzo foi apresentado oficialmente pelo Sport na última quarta-feira (1°) e já iniciouo trabalho no Sport com um discurso de cautela sobre a próxima janela de transferências. O treinador do Leão afirmou que ainda vai conhecer melhor o elenco, mas que o clube deverá buscar jogadores que aumentem o nível técnico do elenco.

O novo comandante assume o Leão da Ilha em um momento de pressão. A equipe não vence há quatro partidas, deixou o G6 da Série B após mais de dois meses e ocupa atualmente a oitava colocação, com 25 pontos. A sequência negativa foi o principal motivo da demissão de Márcio Goiano, que deixou o clube após 22 jogos, com 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Avaliação antes de buscar reforços

Dal Pozzo explicou que pretende analisar o desempenho dos jogadores durante os primeiros treinamentos antes de definir com a diretoria, quais posições precisarão ser reforçadas.

"Ainda é prematuro falar sobre reforços. Quero observar alguns jogadores que conheço e que hoje não estão tendo oportunidades. Vamos fazer uma análise interna para depois nos posicionarmos."

Mesmo sem apontar necessidades específicas, o treinador revelou que já conversou com o gerente de futebol, Ítalo Rodrigues, sobre o perfil desejado para a sequência da competição.

"Pedi ao Ítalo para trazer qualidade, e não quantidade."

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Confiança no elenco atual

Para Dal Pozzo, o grupo que foi montado pelo Sport já mostrou durante a temporada que tem condições de disputar o acesso à Série A. Segundo ele, o objetivo é aumentar o rendimento da equipe, sem promover grandes mudanças.

"O grupo tem qualidade. Já esteve em primeiro lugar e agora está em oitavo. Precisamos trazer jogadores que aumentem a performance da equipe."

A ideia da comissão técnica é utilizar a base do elenco e buscar reforços pontuais capazes de aumentar a competitividade do time para a reta final da Série B.

Elogios a Barletta e Perotti

Durante a coletiva, o treinador também destacou a importância de Chrystian Barletta e Perotti para o desenvolvimento das jogadas ofensivas do Sport. Dal Pozzo revelou que já havia tentado trabalhar novamente com ambos em outras oportunidades e elogiou o entrosamento da dupla.

"Eu queria o Perotti e também o Barletta. Eles acabaram permanecendo e eu vim ao encontro deles. São jogadores que se complementam. O Barletta tem muita força no um contra um e finaliza muito bem. O Perotti conhece esses movimentos e parece que um procura o outro dentro de campo."

O treinador ainda valorizou o trabalho da diretoria para manter os principais atletas do elenco.

"A diretoria fez um esforço para segurar esses jogadores. Espero que eles continuem nos ajudando porque são atletas determinantes."

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Próximo jogo do Sport

Gilmar Dal Pozzo fará sua estreia pelo Leão da Ilha no próximo sábado (04), às 16h (de Brasília), na partida entre Sport e Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida será o famoso jogo de seis pontos. O Criciuma se encontra em 3° no campeonato, com 27 pontos somados, enquanto o Sport vem logo atrás com 25. Uma vitória rubro-negra pode recolocar a equipe dentro do G-6 da competição e ser o diferencial ao final da Série B.