Gilmar Dal Pozzo explica por que recusou o Sport após Roger Silva e revela motivo do retorno
Novo treinador diz que precisou de tempo para descansar, estudar a Série B e conhecer o elenco antes de aceitar o desafio rubro-negro
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Apresentado oficialmente como novo técnico do Sport nesta quarta-feira (1º), no CT José de Andrade Médicis, Gilmar Dal Pozzo explicou por que recusou assumir o clube logo após a demissão de Roger Silva, em março deste ano, e revelou o que mudou para aceitar o convite desta vez.
Segundo o treinador, a decisão foi motivada pelo desgaste acumulado após dois anos de trabalho na Chapecoense e pela necessidade de fazer uma análise mais profunda antes de assumir um novo projeto.
"Quando recebi o convite logo que o Roger saiu, eu estava muito desgastado. Foram dois anos de trabalho na Chapecoense. Não poderia tomar uma decisão sem conhecer o plantel, sem acompanhar o Sport e a Série B", afirmou.
Dal Pozzo contou que aproveitou os quase dois meses afastado do mercado para descansar, resolver questões familiares e estudar detalhadamente a competição.
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"Usei esse tempo para ver os jogos do Sport. Assistimos mais de 50 partidas da Série B. Hoje conheço todas as equipes da competição. Foi um momento de preparação e também para resolver problemas familiares. Eu não costumo tomar decisões pela emoção."
Convicção de que pode conquistar mais um acesso
O treinador afirmou que chega ao Sport em seu melhor momento da carreira e com a convicção de que o clube reúne condições de brigar pelo acesso à Série A.
"Estou com muita energia e muita vontade. Tenho convicção de que fiz a escolha certa. Escolhi um clube que pode me dar a oportunidade de conquistar mais um acesso."
Na avaliação do comandante, a Série B deste ano apresenta um equilíbrio muito grande, mas o Sport faz parte do grupo de equipes que têm condições reais de disputar uma vaga na elite.
"Tirando os clubes que estão na zona de rebaixamento, vejo cerca de 14 equipes com condições de buscar o acesso. O Sport está nesse grupo."
Reforços serão definidos após avaliação interna
Dal Pozzo evitou falar sobre nomes para reforçar o elenco, mas revelou que pediu à diretoria contratações pontuais.
Segundo ele, a prioridade será buscar qualidade, e não quantidade.
"Ainda é cedo para falar em reforços. Quero observar alguns jogadores que conheço e que hoje não estão tendo oportunidades. Vamos fazer uma análise interna. Pedi ao Ítalo que buscasse qualidade, e não quantidade."
Foco imediato é o Criciúma
O treinador revelou que antecipou sua chegada justamente para comandar o primeiro treinamento antes da partida contra o Criciúma, marcada para sábado (4), pela 16ª rodada da Série B.
Dal Pozzo afirmou que já identificou alguns pontos que pretende corrigir na equipe e acredita que o Sport precisa apenas de ajustes para voltar a brigar na parte de cima da tabela.
"Algumas coisas eu já identifiquei e colocamos no treino de hoje. Agora o foco é totalmente no Criciúma. Vamos fazer os ajustes respeitando as características do nosso elenco."
Atualmente, o Sport ocupa a oitava colocação da Série B, com 25 pontos. O Criciúma é o terceiro colocado, com 27.