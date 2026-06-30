Sport oficializa a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo

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Essa será a segunda passagem do treinador na Ilha do Retiro. Em 2022, Dal Pozzo comandou o Leão em 21 jogos e somou oito vitórias no clube

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O Sport oficializou a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo, de 56 anos. Essa será a segunda passagem do treinador pelo comando do Leão. Em 2022, ele dirigiu a equipe em 21 partidas, somou oito vitórias, nove empates e quatro derrotas.

Dal Pozzo retorna ao comando do Sport para substituir Márcio Goiano, que foi demitido após a derrota para o Fortaleza no domingo. De volta ao Leão, o principal objetivo é a conquista do acesso na Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador deve desembarcar no Recife nesta quarta-feira (1º) e assumiu imediatamente o comando do time rubro-negro. Assim, a tendência é que a estreia aconteça contra o Criciúma, neste sábado (4), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B.

À frente da Chapecoense pelas últimas três temporadas, Gilmar Dal Pozzo foi o comandante do acesso à Série A em 2025, o segundo pelo à elite com o clube catarinense. Na atual temporada, ele esteve no comando da Chape em 20 jogos, somando sete vitórias, sete empates e seis derrotas.

Dal Pozzo no Sport

Na primeira passagem pelo Sport, Dal Pozzo conduziu o Sport ao vice-campeonato da Copa do Nordeste de 2022, perdendo o título para o Fortaleza na final. Já na Série B, esteve à frente do time por 14 rodadas, mantendo o Leão no G-4 em 12 delas. Contudo, uma sequência de quatro jogos de jejum acabou custando o cargo.

Com um currículo extenso, o treinador também acumula passagens por Náutico, onde foi campeão da Série C de 2019, Avaí, Ituano, Joinville, Paraná, Brasil-RS, Ceará, Paysandu, ABC, Criciúma, Pelotas, Novo Hamburgo e Veranópolis.