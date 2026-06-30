Sport atualiza situação de Zé Lucas e volante não deve ser problema contra Criciúma

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O volante rubro-negro sentiu uma contusão na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas não deve desfalcar o Leão no próximo jogo

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O Sport pode ter um reforço importante para o confronto contra o Criciúma. O volante rubro-negro Zé Lucas, que sentiu uma entorse leve no tornozelo direito durante a derrota para o Fortaleza, já iniciou um tratamento específico com o departamento médico e a expectativa interna é de que ele reúna condições de atuar normalmente no próximo desafio do Leão.

"Na última partida, o volante rubro-negro sentiu uma entorse leve no tornozelo direito, mas está fazendo tratamento específico e deve atuar normalmente contra o Criciúma. Nesta quarta-feira (1°), ele será reavaliado, no CT do Leão", comunicou o Sport.

Apesar do otimismo, a presença do atleta ainda não está totalmente confirmada. Ele passará por uma reavaliação médica decisiva nesta quarta-feira (1º), no centro de treinamento do clube, onde a comissão técnica e os médicos vão analisar a evolução do tornozelo e definir se ele será liberado para o jogo.

O Sport visita o Criciúma, no sábado (4), às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O duelo foi válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Novo técnico do Sport

Também na noite desta terça-feira (30), o Sport informou que o técnico Gilmar Dal Pozzo será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (1º). Assim, já deve estrear diante do Criciúma.

"Amanhã (quarta-feira) iremos apresentar oficialmente o técnico Gilmar Dal Pozzo. A entrevista coletiva acontecerá no CT, depois do treino, que será finalizado entre 17h e 17h30", informou o clube.