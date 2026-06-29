Sport demite Márcio Goiano após derrota para o Fortaleza na Série B

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Treinador deixa o comando rubro-negro um dia após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, resultado que tirou a equipe do grupo de acesso

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O Sport anunciou nesta segunda-feira (29) a saída do técnico Márcio Goiano. A demissão ocorreu um dia após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em comunicado oficial, o clube informou que o treinador não seguirá no comando da equipe.

"O Sport Club do Recife informa que Márcio Goiano não é mais o treinador da equipe. O Clube agradece ao profissional por todo empenho, seriedade e dedicação, ao mesmo tempo em que deseja muito sucesso na sequência da carreira."

Sequência sem vitórias pesou na saída de Márcio Goiano

A demissão acontece em meio ao momento de queda de rendimento do Sport.

O Leão não vence há quatro partidas, acumulando três empates e uma derrota. A última vitória aconteceu em 30 de maio, quando a equipe bateu o Náutico por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Clássico dos Clássicos válido pela Série B.

Desde então, o Rubro-negro encerrou o mês de junho sem triunfos e acabou perdendo espaço na briga pelas primeiras colocações da competição.

Derrota tirou o Sport do G-6

O revés diante do Fortaleza deixou o Sport na oitava colocação da Série B, com 25 pontos. A equipe tem a mesma pontuação de Fortaleza, Operário e Juventude, que aparecem logo à frente na tabela.

No Castelão, o time pernambucano saiu atrás após gol de Rodrigo Santos no primeiro tempo. Perotti empatou na etapa final, mas Welliton marcou nos acréscimos e garantiu a vitória tricolor por 2 a 1.

Os números de Márcio Goiano no Sport

Márcio Goiano assumiu o comando da equipe de forma interina logo após a saída de Roger Silva.

Sob seu comando, o Sport emplacou uma sequência de invencibilidade, o que levou a diretoria a efetivá-lo no cargo com o objetivo de recolocar o clube na primeira divisão.

Ao todo, o treinador deixa o Sport com 22 jogos, 12 vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Pela Série B, foram 14 partidas, com seis vitórias, seis empates e duas derrotas. Já na Copa do Nordeste, somou seis vitórias e duas derrotas em oito jogos.

As duas derrotas no torneio regional, no entanto, aconteceram justamente diante do Fortaleza.

Na fase de grupos, o Sport já estava classificado e utilizou uma equipe reserva, enquanto o adversário precisava vencer para seguir vivo na competição. O Leão acabou derrotado por 2 a 0 na Arena Castelão, sofrendo os dois gols nos acréscimos.

Posteriormente, os clubes voltaram a se enfrentar nas semifinais da Copa do Nordeste, e o Fortaleza novamente levou a melhor, eliminando o Sport em pleno Recife.

Próximo jogo do Sport

O próximo compromisso do Leão da Ilha será no sábado (4), às 16h (de Brasília), contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, pela 16ª rodada da Série B. O clube ainda não anunciou quem comandará a equipe na partida.