Sport sofre gol nos acréscimos, perde para Fortaleza e sai do G-6 da Série B
O clube rubro-negro caiu para a 8ª colocação no Campeonato Brasileiro com o resultado negativo, deste domingo (28), em jogo válido pela 15ª rodada
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O Sport levou a pior de novo no reencontro contra o Fortaleza na temporada. O Leão da Ilha sofreu um gol nos acréscimos e perdeu por 2x1 para o Tricolor do Pici, neste domingo (28), na Arena Castelão. O duelo foi válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Os gols da derrota do time pernambucano foram marcados por Rodrigo Santos e Welliton. Perotti descontou a favor do Leão da Ilha. Com o resultado, o Sport saiu do G-6.
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A equipe do técnico Márcio Goiano ocupa a 8ª posição com 25 pontos, a mesma pontuação do Fortaleza, Operário e Juventude, que estão colados logo na frente.
Próximo jogo do Sport
O próximo jogo do Sport acontece no sábado (4). O Leão visita o Criciúma, às 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em jogo válido pela 16ª rodada da Série B.
Tricolor sai na frente
Apesar da pressão por mudanças após o empate com o Atlético-GO, o técnico Márcio Goiano escalou o Sport apenas com Fábio Matheus na vaga de Yago Felipe, enquanto Thiago Carpini montou o Fortaleza com três atacantes.
O jogo começou amarrado, mas o Tricolor do Pici aos poucos tomou o controle com chutes de longe de Vitinho, parados por Thiago Couto.
A insistência mandante funcionou aos 27 minutos: após Thiago Couto salvar finalização de Miritello, Rodrigo cruzou na área e a bola passou por todo mundo antes de morrer no fundo da rede.
O Sport, sem força ofensiva, só assustou aos 37 em cabeçada de Madson e ainda perdeu Zé Lucas por lesão no tornozelo antes do intervalo.
Vacilo rubro-negro
O Sport voltou melhor para a etapa final e desperdiçou duas chances claras de empate com Iury Castilho: primeiro isolando um voleio na sobra de uma cabeçada de Perotti, e depois parando em João Ricardo no mano a mano.
A insistência deu resultado aos 23 minutos, quando Felipinho driblou o goleiro e carimbou a trave, mas Perotti aproveitou o rebote de cabeça para igualar o placar.
O gol acordou o Fortaleza, que quase desempatou em cabeçada perigosa de Miritello, defendida por Thiago Couto.
Para fechar os espaços, Márcio Goiano acionou Zé Gabriel e Yago Felipe, mas o Sport acabou castigado no apagar das luzes: aos 49 minutos, Welliton acertou um belo chute no ângulo e garantiu a vitória tricolor por 2 a 1.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do jogo do Sport. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho.
- Thiago Couto: 6
- Madson: 6
- Benevenuto: 4
- Zé Marcos: 4
- Felipinho: 3
- Fábio Matheus: 5
- Yago Felipe: 4
- Zé Lucas: 5
- Pedro Martins: 5
- Biel: 6
- Zé Gabiel: 5
- Barletta: 6
- Marlon: 4
- Perotti: 7
- Yuri Castilho: 6
- Clayson: 4
- Márcio Goiano: 5
Ficha do jogo - Fortaleza 2x1 Sport
Fortaleza
João Ricardo; Mucuri, Britez (Lucas Gazal), Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Rodrigo (Lucas Crispim), Pierre (Lucca Prior) e Lucas Sacha (Ryan); Vitinho (Lucas Emanoel), Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.
Sport
Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas (Pedro Martins), Fábio Matheus (Yago Felipe) e Biel (Zé Gabriel); Barletta (Marlon), Iury Castilho (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE.
- Árbitro: Anderson Daronco (RS).
- Assistentes: Maira Mastella Moreira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (ambos de MG).
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
- Gols: Rodrigo (28' do 1ºT), Perotti (23' do 2ºT) e Welliton (49' do 2ºT).
- Cartões Amarelos: Vitinho, Mucuri, Miritello (F), Felipinho e Benevenuto (S).