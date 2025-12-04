Matheus Souto Maior, do 'Leões pela Mudança', registra chapa para eleição suplementar do Sport
Eleição suplementar do clube foi convocada após a renúncia do então presidente Yuri Romão, que deixará o cargo no dia 12 de dezembro; confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
Matheus Souto Maior, representante do grupo "Leões pela Mudança", registrou chapa para a candidatura à presidência do Sport Club do Recife na manhã desta quinta-feira (04), na Ilha do Retiro. O candidato ao cargo de vice-presidente é Kadico Pereira.
A eleição suplementar do clube foi convocada após a renúncia do então presidente Yuri Romão, que deixará o cargo em 12 de dezembro. O pleito definirá o presidente e o vice-presidente do Leão até o fim de 2026.
Em entrevista exclusiva ao repórter Robert Sarmento, da TV Jornal, Kadico disse que o movimento vem desde o ano passado pois o grupo não concordava com a forma com que o clube estava sendo gerido.
"Quando percebemos que o Sport estava perdendo sua identidade e que o clube não estava na condição que considerávamos adequada, começamos a nos posicionar. Formalizamos o pedido de impeachment baseado no que observamos nas contratações, nos valores envolvidos, especialmente em relação ao valor de mercado, e na situação da sede", afirmou.
"Independentemente do resultado da eleição, o Sport sai ganhando. As três chapas são formadas por pessoas competentes, sérias e que amam o clube", disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Branquinho é uma figura extraordinária, um grande rubro-negro com muitos serviços prestados. Paulinho, assim como toda a família Bivar, também tem grande contribuição. E Matheus vem com o Leões pela Mudança", pontuou.
O candidato à presidência, Matheus Souto Maior, disse que o objetivo central é "profissionalizar o clube".
"Trabalhamos com quatro pilares: negócios, operações, financeiro e futebol. Queremos que essas áreas sejam imediatamente conduzidas por executivos de mercado, garantindo ao Sport mais compliance, transparência e colocando o torcedor no centro das decisões".
"Não temos qualquer inimizade com Branquinho ou com Paulo. O que apresentamos é a proposta de um grupo que tem um plano para o Sport. Independentemente de quem vença. No dia 15 seremos adversários; no dia 16, todos torcedores".
Entenda a eleição suplementar após a renúncia de Yuri Romão
A eleição suplementar do Sport ocorre após Yuri Romão assinar uma carta de renúncia em 27 de novembro. Na ocasião da renúncia, o ex-presidente pediu desculpas à torcida.
Yuri Romão também prometeu regularizar os salários atrasados antes de deixar o cargo.
Após a renúncia, o Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife publicou uma nota oficial com o calendário eleitoral para o pleito suplementar.
SPORT revela quando será a eleição presidencial