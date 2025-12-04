fechar
'Independentemente do resultado da eleição, o Sport sai ganhando', diz candidato a vice do Sport pela chapa Leões pela Mudança

Eleição suplementar do clube foi convocada após a renúncia do então presidente Yuri Romão, que deixará o cargo no dia 12 de dezembro; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 04/12/2025 às 10:52
Imagem dos candidatos à presidência do Sport pela chapa 'Leões pela Mudança'
Imagem dos candidatos à presidência do Sport pela chapa 'Leões pela Mudança' - Divulgação

Matheus Souto Maior e Kadico Pereira, representantes do grupo "Leões pela Mudança", registraram chapa para a candidatura à presidência do Sport Club do Recife na manhã desta quinta-feira (04), na Ilha do Retiro.

A eleição suplementar do clube foi convocada após a renúncia do então presidente Yuri Romão, que deixará o cargo em 12 de dezembro.

O pleito definirá o presidente e o vice-presidente do Leão até o fim de 2026.

Divulgação
Chapa "Leões pela Mudança" foi registrada na manhã desta quinta-feira (04) - Divulgação

Leões pela Mudança afirma que o Sport vencerá, independentemente do resultado

Em entrevista exclusiva ao repórter Robert Sarmento, da TV Jornal, Kadico Pereira, candidato a vice-presidente, disse que 'as três chapas [de Branquinho, Paulo Bivar e Leões pela Mudança] são formadas por pessoas competentes, sérias e que amam o clube'.

"Quando percebemos que o Sport estava perdendo sua identidade e que o clube não estava na condição que considerávamos adequada, começamos a nos posicionar", afirmou.

"Independentemente do resultado da eleição, o Sport sai ganhando. As três chapas são formadas por pessoas competentes, sérias e que amam o clube", pontuou.

"Branquinho é uma figura extraordinária, um grande rubro-negro com muitos serviços prestados. Paulinho, assim como toda a família Bivar, também tem grande contribuição. E Matheus vem com o Leões pela Mudança", pontuou.

Candidato à presidência pelo grupo de oposição, Matheus Souto Maior também buscou a união do clube após a eleição suplementar.

"Não temos qualquer inimizade com Branquinho ou com Paulo. O que apresentamos é a proposta de um grupo que tem um plano para o Sport. Independentemente de quem vença. No dia 15 seremos adversários; no dia 16, todos torcedores".

Entenda a eleição suplementar após a renúncia de Yuri Romão

A eleição suplementar do Sport ocorre após Yuri Romão assinar uma carta de renúncia em 27 de novembro. Na ocasião da renúncia, o ex-presidente pediu desculpas à torcida.

Yuri Romão também prometeu regularizar os salários atrasados antes de deixar o cargo.

Após a renúncia, o Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife publicou uma nota oficial com o calendário eleitoral para o pleito suplementar.

Para que o sócio esteja apto a participar das eleições, é necessário que ele esteja adimplente com as mensalidades associativas até a competência de outubro de 2025.

O prazo limite para a regularização de eventuais pendências financeiras relativas às mensalidades até outubro foi até o dia 30 de novembro de 2025.

Não serão exigidos os pagamentos das competências de novembro e dezembro de 2025 para fins de participação no processo eleitoral.

A adimplência é um pré-requisito, de acordo com o estatuto, para o direito de voto no pleito.

SPORT revela quando será a eleição presidencial

