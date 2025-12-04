Após rumores, Igor Cariús nega que pediu para sair do Sport: "Sigo firme"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O lateral-esquerdo Igor Cariús rebateu, nesta quinta-feira (4), rumores sobre um suposto pedido de saída do Sport. Em nota divulgada, o jogador afirmou de forma categórica que não solicitou desligamento e garantiu total compromisso com o clube para a próxima temporada.

“Jamais externei algo nesse sentido ou pedi desligamento do Clube. Tenho enorme carinho, respeito e comprometimento com o Sport”, destacou o atleta, reforçando a gratidão pela trajetória construída desde sua chegada.

A resposta veio após circular a informação de que o lateral teria pedido para deixar o Sport e recebido propostas de CRB e Novorizontino, ambos adversários rubro-negros na Série B de 2026, com contratos de dois anos.

Contrariando a especulação, Cariús classificou o interesse de outros clubes como algo natural no fim da temporada, mas lembrou que sua renovação até dezembro de 2026 demonstra o compromisso assumido com a camisa rubro-negra.

O atleta está há três anos no Leão, onde acumula 102 partidas, três gols e dez assistências. Em 2025, participou de 41 jogos, sendo 27 deles pela Série A.

Nota de Igor Cariús

“Gostaria de fazer um esclarecimento à torcida rubro-negra acerca de uma notícia veiculada nesta quinta-feira, em que eu supostamente teria pedido para sair do Sport.

Quero deixar claro, de maneira veemente, que jamais externei algo nesse sentido ou pedi desligamento do Clube. Tenho enorme carinho, respeito e comprometimento com o Sport. Sou muito agradecido a tudo o que a instituição fez por mim, desde a oportunidade de vestir essa camisa ao acolhimento que sempre recebi.

Como ocorre em toda reta final de temporada, especulações e propostas surgem, é algo natural. Mas quero reforçar que o meu compromisso em vestir essa camisa e defender esse escudo acima de qualquer coisa segue intacto e razão de orgulho na minha trajetória. Inclusive, recentemente renovei meu contrato até dezembro de 2026.

Sigo firme no meu propósito profissional junto ao Sport Club do Recife, com a entrega, comprometimento e zelo que sempre tive usando essa camisa. Qualquer passo que venha a ser dado será pautado pelo respeito, vontade do clube e consideração com essa instituição que aprendi a amar e tenho eterna gratidão.”