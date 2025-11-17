fechar
Botafogo x Sport ao vivo (18/11): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e o Leão inicia o primeiro dos últimos cinco jogos para cumprir tabela

Por Davi Saboya Publicado em 17/11/2025 às 23:22 | Atualizado em 17/11/2025 às 23:38
Jogadores do Sport reunidos no campo antes de jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão
Jogadores do Sport reunidos no campo antes de jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão - Jailton Jr/JC Imagem

Matematicamente rebaixado, o Sport começa a disputar o primeiro dos cinco jogos para cumprir tabela no Brasileirão, na noite desta terça-feira (18), no Rio de Janeiro. O Leão visita o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, o Engenhão. O duelo abre a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 17 pontos, o Sport deve acabar a competição com a pior campanha da história na elite do futebol brasileiro. O vice-lanterna é o Fortaleza com 31 pontos, ou seja, 14 a mais que o clube pernambucano.

Além do rebaixamento decretado, o time rubro-negro entra em campo vivendo uma crise política, administrativa e financeira. Tanto que o presidente Yuri Romão já anunciou que deixará o cargo e ainda pediu desculpas para os funcionários por causa do atraso salarial.

Dois desfalques no Sport

Para o primeiro jogo cumprindo tabela de forma oficial na Série A, o técnico César Lucena possui dois desfalques no Sport. O lateral-direito Matheus Alexandre e o zagueiro Ramon Menezes foram expulsos no último jogo - a goleada vexatória para o Flamengo, que confirmou a queda para a Série B de 2026.

A tendência é que o zagueiro João Silva e o lateral-direito Aderlan seja os substitutos naturais. Além deles, o Leão ainda não conta com o volante Zé Lucas, que continua defendendo a Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo e ainda tem sido sondado por vários clubes do exterior.

Botafogo de olho na Libertadores

A tendência é que o técnico Davide Ancelotti escale a equipe próxima da formação ideal. No entanto, o time ainda enfrenta uma série de desfalques. Além de Montoro, que está em fase final de recuperação de uma fratura, estão fora da partida: Bastos, Kaio Pantaleão, Nathan e Matheus Martins.

O Botafogo vem de um empate de 0x0 contra o Vitória e, com isso, inicia a rodada na sexta posição, somando 52 pontos. O principal objetivo da equipe neste fim de temporada é garantir uma vaga direta para a Libertadores.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Prime Video (streaming).

Ficha do jogo

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Santiago Rodríguez (Artur), Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Lucas Kal, Rivera e Matheusinho; Lucas Lima, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Horário: 20h30 (de Brasília). Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA). VAR: Heber Roberto Lopes (SC). Onde assistir: Prime Video (streaming).

