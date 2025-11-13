Sport: lideranças ainda tentam convencer Yuri sobre saída e "eleição indireta" é cogitada
Oficialmente, Yuri Romão garante que não irá renunciar e irá cumprir o seu mandato no Sport; Clube vive crise política entre várias alas
Os bastidores do Sport seguem quentes a cada dia. E de fato há uma discussão entre as lideranças do clube para tentar convencer o presidente Yuri Romão sobre uma saída honrosa da Ilha do Retiro. Essa informação foi veiculada primeiro pelo repórter Daniel Leal, do ge, e confirmada depois por fontes consultadas pelo Blog do Torcedor.
A ideia é preservar a imagem de Yuri, que vem sendo criticado pela torcida, mas também permitir que o clube possa reencontrar paz administrativa em 2026.
A grande questão é que uma parte dessas lideranças deseja eleições diretas. O próprio ex-presidente Luciano Bivar verbalizou isso no Fórum Esportivo, nesta semana. O gesto não foi bem aceito por Yuri.
Contudo, uma ala que tem interlocução com o presidente Yuri e com Bivar pontua que talvez seja necessária uma eleição indireta por volta de janeiro.
Essa eleição seria no conselho e teria como foco a paz, com a presença de uma liderança que acalme os ânimos e tenha trânsito com todos os grupos políticos do Sport. Ou seja, seria uma transição sem grandes rusgas.
O que diz o Estatuto do Sport?
No novo estatuto do Sport, aprovado em outubro de 2024, o termo "eleição indireta" não aparece. Contudo, alguns artigos versam sobre a vacância de cargo de presidente e vice.
Pelo 1º parágrafo do artigo 87, no caso de renúncia do presidente antes de metade do mandato - lembrando que Yuri foi eleito para o biênio 2025/2026 -, o Conselho Deliberativo convocaria eleições específicas com prazo de 15 dias. Nesse caso, o vice-presidente ficaria apenas de maneira provisória até que o novo presidente fosse eleito.
No mesmo artigo, há a explicação do que acontece se a renúncia ocorrer depois da metade do mandato. Nesse caso, o vice-presidente assume até o fim do mandato.
Já o no caso de licença do presidente e do vice-presidente há o que seria uma espécie de "brecha" do estatuto. Nesse caso, o conselho escolhe uma pessoa que iria administrar o clube. Contudo, o prazo máximo de tal administração é de seis meses.