fechar
Sport | Notícia

Mais uma bronca! Sport atrasa pagamento da compra de Ramon Menezes junto ao Atlético-GO

Com uma campanha vexatória na Série A, o Leão atravessa por uma crise dentro e fora do campo, com problemas políticos, financeiros e administrativos

Por Davi Saboya Publicado em 13/11/2025 às 19:45 | Atualizado em 13/11/2025 às 19:48
Ramon Menezes com a camisa do Sport
Ramon Menezes com a camisa do Sport - Paulo Paiva/Sport

Clique aqui e escute a matéria

O Sport precisou enfrentar mais um problema financeiro, no final desta temporada, ao atrasar o pagamento de parcelas referentes à contratação do zagueiro Ramon Menezes. O Leão não quitou duas das três parcelas acordadas com o Atlético-GO, clube detentor dos direitos que foram comprados pelo Sport em julho.

Leia Também

O débito em questão é de R$ 1 milhão, valor que o Sport se comprometeu a pagar de forma parcelada ao Dragão para adquirir o defensor, que estava no Ceará.

A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Holanda e confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou o atraso no pagamento. Segundo ele, o acordo previa o pagamento da quantia em três parcelas, com vencimentos em agosto, outubro e dezembro.

“Está em atraso. Tinha uma parcela em agosto e outra em outubro, mas não foi pago nenhuma. A última vence em dezembro”, informou Adson, em entrevista ao jornalista.

Renegociação, Sport e Atlético-GO

Procurado, o Sport, por meio da assessoria de imprensa, confirmou o atraso, mas garantiu que os débitos foram renegociados e que a situação será regularizada em breve.

“Como nos demais casos, o Clube renegociou os débitos e acordos pendentes, e o cumprimento será retomado a partir de dezembro”, disse o Leão.

Histórico de débitos

O atraso no pagamento de Ramon Menezes soma-se a uma série de pendências financeiras recentes do clube. Além de relatar salários atrasados, o Sport acumula débitos com acordos firmados, como a rescisão do técnico António Oliveira, e também é alvo de ações na Justiça movidas por atletas como o zagueiro Antônio Carlos e o volante Du Queiroz.

Leia também

Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
EXERCÍCIO FÍSICO

Dia do esporte amador: paixão pelo movimento exige atenção redobrada à saúde dos joelhos
Santa Cruz anuncia renovação de contrato do CEO Pedro Henriques
Renovação

Santa Cruz anuncia renovação de contrato do CEO Pedro Henriques

Compartilhe

Tags