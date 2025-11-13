Mais uma bronca! Sport atrasa pagamento da compra de Ramon Menezes junto ao Atlético-GO
Com uma campanha vexatória na Série A, o Leão atravessa por uma crise dentro e fora do campo, com problemas políticos, financeiros e administrativos
O Sport precisou enfrentar mais um problema financeiro, no final desta temporada, ao atrasar o pagamento de parcelas referentes à contratação do zagueiro Ramon Menezes. O Leão não quitou duas das três parcelas acordadas com o Atlético-GO, clube detentor dos direitos que foram comprados pelo Sport em julho.
O débito em questão é de R$ 1 milhão, valor que o Sport se comprometeu a pagar de forma parcelada ao Dragão para adquirir o defensor, que estava no Ceará.
A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Holanda e confirmada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal.
O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou o atraso no pagamento. Segundo ele, o acordo previa o pagamento da quantia em três parcelas, com vencimentos em agosto, outubro e dezembro.
“Está em atraso. Tinha uma parcela em agosto e outra em outubro, mas não foi pago nenhuma. A última vence em dezembro”, informou Adson, em entrevista ao jornalista.
Renegociação, Sport e Atlético-GO
Procurado, o Sport, por meio da assessoria de imprensa, confirmou o atraso, mas garantiu que os débitos foram renegociados e que a situação será regularizada em breve.
“Como nos demais casos, o Clube renegociou os débitos e acordos pendentes, e o cumprimento será retomado a partir de dezembro”, disse o Leão.
Histórico de débitos
O atraso no pagamento de Ramon Menezes soma-se a uma série de pendências financeiras recentes do clube. Além de relatar salários atrasados, o Sport acumula débitos com acordos firmados, como a rescisão do técnico António Oliveira, e também é alvo de ações na Justiça movidas por atletas como o zagueiro Antônio Carlos e o volante Du Queiroz.