Sport e Flamengo possuem retrospecto equilibrado na Arena de Pernambuco

Equipes se enfrentarão no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em partida que pode marcar o rebaixamento do Leão da Ilha à Série B.

Sport e Flamengo irão se enfrentar no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena de Pernambuco. O confronto é válido por um jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto, marcado por polêmicas envolvendo a mudança de local, pode confirmar o rebaixamento do Leão, que precisa vencer para não ser rebaixado com antecedência.



Apesar do contexto negativo, o clube pernambucano pode se apegar ao retrospecto equilibrado do duelo na Arena Pernambuco para acreditar em um resultado positivo.



Histórico de duelos entre Sport e Flamengo na Arena de Pernambuco

Inaugurado em 2013, o estádio já recebeu quatro duelos entre Sport e Flamengo, todos disputados entre 2014 e 2021.

No total, foram disputadas quatro partidas, com dois empates e uma vitória para cada lado. O encontro mais recente entre os times na Arena aconteceu em 3 de dezembro de 2021, e terminou empatado em 1 a 1, com gols de Gustavo para o Sport e Michael para o Flamengo.



Já a última vitória do Leão da Ilha sobre o Mengão na Arena de Pernambuco foi em 13 de agosto de 2016, quando o Rubro-Negro pernambucano venceu por 1 a 0, com gol de Edmílson, após jogada individual de Rogério.

Confira o histórico completo: