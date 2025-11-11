Sport e Flamengo possuem retrospecto equilibrado na Arena de Pernambuco
Equipes se enfrentarão no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em partida que pode marcar o rebaixamento do Leão da Ilha à Série B.
Sport e Flamengo irão se enfrentar no próximo sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), em duelo disputado na Arena de Pernambuco. O confronto é válido por um jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto, marcado por polêmicas envolvendo a mudança de local, pode confirmar o rebaixamento do Leão, que precisa vencer para não ser rebaixado com antecedência.
Apesar do contexto negativo, o clube pernambucano pode se apegar ao retrospecto equilibrado do duelo na Arena Pernambuco para acreditar em um resultado positivo.
Histórico de duelos entre Sport e Flamengo na Arena de Pernambuco
Inaugurado em 2013, o estádio já recebeu quatro duelos entre Sport e Flamengo, todos disputados entre 2014 e 2021.
No total, foram disputadas quatro partidas, com dois empates e uma vitória para cada lado. O encontro mais recente entre os times na Arena aconteceu em 3 de dezembro de 2021, e terminou empatado em 1 a 1, com gols de Gustavo para o Sport e Michael para o Flamengo.
Já a última vitória do Leão da Ilha sobre o Mengão na Arena de Pernambuco foi em 13 de agosto de 2016, quando o Rubro-Negro pernambucano venceu por 1 a 0, com gol de Edmílson, após jogada individual de Rogério.
Confira o histórico completo:
- Brasileirão 2021 - Sport 1 x 1 Flamengo (3/12/2021);
- Brasileirão 2016 - Sport 1 x 0 Flamengo (13/08/2016);
- Brasileirão 2015 - Sport 0 x 1 Flamengo (30/08/2015);
- Brasileirão 2014 - Sport 2 x 2 Flamengo (09/11/2014).