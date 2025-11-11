"Quer mamar o Sport até o fim": Luciano Bivar critica atual gestão do Leão da Ilha
Em áudio vazado, ex-presidente do Sport critica postura da atual gestão do clube rubro-negro. Declaração esquenta momento político da equipe
Nesta terça-feira (11), um áudio vazado com declarações fortes do ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, agitou os bastidores do clube.
Estava prevista uma reunião entre Bivar, Yuri Romão, atual presidente do clube, e várias lideranças políticas, como o ex-presidente Gustavo Dubeux, além de empresários.
No entanto, o encontro foi cancelado de última hora, o que desagradou Luciano Bivar. Em um áudio enviado em um grupo de opositores da atual gestão rubro-negra, Bivar não escondeu a irritação.
O político afirmou que o cancelamento da reunião foi comunicado por Sílvio Neves Baptista, ex-presidente do Conselho Deliberativo, que intermedia as conversas entre Bivar e Romão.
A reunião teria sido cancelada devido a uma viagem dos dirigentes do Sport. No entanto, Bivar não se conformou que afirmou que a atual gestão rubro-negra "quer mamar o Sport até o fim".
Confira a declaração de Luciano Bivar
“Pessoal, a reunião que estava marcada para hoje à tarde foi cancelada. Sílvio Neves Baptista acaba de ligar para mim, dizendo que não pode, que estão viajando, não sei o quê. Então, os caras não querem nada.
Eu acho que aquilo que eles falaram, o sentimento de todos vocês, é que eles não querem entregar. Querem mamar o Sport até o fim. Então, pronto. Vamos em frente e vamos defender o Sport, independente da opinião e da reunião desses caras”, afirmou.
Yuri Romão nega possibilidade de renúncia
Apesar de rumores sobre uma possível renúncia de Yuri Romão, seguida pela convocação de novas eleições no Sport, o atual presidente do Leão da Ilha negou que irá deixar o cargo.
No entanto, Yuri negou que planeja deixar o cargo e afirmou que irá convocar uma coletiva de imprensa para esclarecer os fatos mais recentes.
“Não procede qualquer tipo de costura para a minha saída. Houve, sim, uma reunião pela manhã desta segunda-feira com o ex-presidente, como tenho feito recentemente com outros, a exemplo de Severino Otávio (Branquinho), Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli e Wanderson Lacerda. Contudo, em momento algum tratei de minha saída do clube como algo iminente.
O que o momento efetivamente pede é a união de todos e estou, como sempre estive, disposto a somar forças com todos que amam o Sport. Nesse sentido, as agendas com outras lideranças continuarão.
Ao mesmo tempo, quero também falar direta e transparentemente com os jornalistas e nossa torcida sobre o momento atual e futuro e, por isso, teremos ainda essa semana uma coletiva de imprensa.”, declarou Yuri.