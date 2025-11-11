Luciano Bivar opina sobre SAF no Sport e chama atenção para situação 'delicada' do clube
Leão da Ilha deve ser rebaixado na próxima rodada e vive um momento decisivo em sua história após uma campanha atípica no Brasileirão
O Sport vive um dos seus momentos mais delicados na história.
O Leão da Ilha ocupa a 20ª colocação da Série A e está cada vez mais próximo da confirmação do rebaixamento à Série B.
A campanha do clube tem sido dura desde o início. Com 19 derrotas em 32 partidas, o Sport foi derrotado em quase 60% dos jogos que disputou na competição.
Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (10), o ex-presidente do clube Luciano Bivar classificou como o momento "mais delicado" dos 120 anos de história do clube.
Luciano Bivar e a SAF do Sport
A princípio, Bivar se posicionou contra a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O ex-presidente defendia que os clubes deveriam ser geridos por seus "abnegados, que são pessoas que gostam do clube".
Questionado sobre a possível transformação do clube em SAF, Bivar disse que ainda não possui uma posição definida a respeito.
“Não sei… eu quero ver a situação do Sport. Porque a SAF, hoje, separa e deixa imune o futebol”, afirmou.
Bivar relembrou a criação do grupo “Amigos do Sport”, responsável pela compra e estruturação do centro de treinamento do clube.
Segundo ele, a incorporação do patrimônio ao clube foi um ponto de discordância.
“Eram 13 rubro-negros que edificaram aquilo tudo. Depois, Martorelli insistiu em incorporar o CT ao patrimônio do Sport. Eu assinei por coação, mas tinha medo de que aquilo, um dia, fosse penhorado”, explicou.
Bivar também chamou atenção para a situação 'delicada' que o clube passa neste momento. O Leão da Ilha ocupa a 20ª colocação do Brasileirão desde a terceira rodada e deve ter o seu rebaixamento confirmado no próximo jogo, diante do clube carioca.
Bivar diz que o Sport precisa de uma nova eleição
O ex-presidente não escondeu que é a favor de uma nova eleição no Sport para "apaziguar tudo" no clube diante de um rebaixamento para a Série B de 2026.
O ex-presidente do clube frisou que a antecipação da Assembleia Geral de Sócios não é nenhum demérito.
Durante a entrevista, ele ainda lembrou que tomou a iniciativa de renunciar ao cargo em duas das seis vezes que assumiu o posto na história do Leão.
Presidente do Sport nega renúncia
Yuri Romão negou que a busca por uma reunião com as grandes lideranças do clube indicasse uma "saída iminente".
Ele enfatizou o objetivo de promover a união interna e anunciou a realização de uma entrevista coletiva para detalhar e esclarecer todos os temas relevantes ao clube.