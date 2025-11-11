Luciano Bivar opina sobre SAF no Sport e chama atenção para situação 'delicada' do clube

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha deve ser rebaixado na próxima rodada e vive um momento decisivo em sua história após uma campanha atípica no Brasileirão

O Sport vive um dos seus momentos mais delicados na história.

O Leão da Ilha ocupa a 20ª colocação da Série A e está cada vez mais próximo da confirmação do rebaixamento à Série B.

A campanha do clube tem sido dura desde o início. Com 19 derrotas em 32 partidas, o Sport foi derrotado em quase 60% dos jogos que disputou na competição.

Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (10), o ex-presidente do clube Luciano Bivar classificou como o momento "mais delicado" dos 120 anos de história do clube.

FÓRUM ESPORTIVO com JOÃO VICTOR AMORIM na RÁDIO JORNAL recebe LUCIANO BIVAR



Luciano Bivar e a SAF do Sport

A princípio, Bivar se posicionou contra a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O ex-presidente defendia que os clubes deveriam ser geridos por seus "abnegados, que são pessoas que gostam do clube".

Questionado sobre a possível transformação do clube em SAF, Bivar disse que ainda não possui uma posição definida a respeito.

“Não sei… eu quero ver a situação do Sport. Porque a SAF, hoje, separa e deixa imune o futebol”, afirmou.

Bivar relembrou a criação do grupo “Amigos do Sport”, responsável pela compra e estruturação do centro de treinamento do clube.

Segundo ele, a incorporação do patrimônio ao clube foi um ponto de discordância.

“Eram 13 rubro-negros que edificaram aquilo tudo. Depois, Martorelli insistiu em incorporar o CT ao patrimônio do Sport. Eu assinei por coação, mas tinha medo de que aquilo, um dia, fosse penhorado”, explicou.

Bivar também chamou atenção para a situação 'delicada' que o clube passa neste momento. O Leão da Ilha ocupa a 20ª colocação do Brasileirão desde a terceira rodada e deve ter o seu rebaixamento confirmado no próximo jogo, diante do clube carioca.

Bivar diz que o Sport precisa de uma nova eleição

O ex-presidente não escondeu que é a favor de uma nova eleição no Sport para "apaziguar tudo" no clube diante de um rebaixamento para a Série B de 2026.

O ex-presidente do clube frisou que a antecipação da Assembleia Geral de Sócios não é nenhum demérito.

Durante a entrevista, ele ainda lembrou que tomou a iniciativa de renunciar ao cargo em duas das seis vezes que assumiu o posto na história do Leão.

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-10-11-25/" target="_blank">Crise rubro-negra: Sport perde a confiança da torcida e diretoria é convocada pelo Conselho</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

Presidente do Sport nega renúncia

Yuri Romão negou que a busca por uma reunião com as grandes lideranças do clube indicasse uma "saída iminente".

Ele enfatizou o objetivo de promover a união interna e anunciou a realização de uma entrevista coletiva para detalhar e esclarecer todos os temas relevantes ao clube.