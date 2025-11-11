fechar
Luciano Bivar detona decisão de vender mando e fala em nova eleição no Sport

Ex-presidente do Leão da Ilha, Bivar relacionou a decisão de vender mando de campo a uma desconexão com a história do clube; entenda

Por Thiago Seabra Publicado em 11/11/2025 às 9:19
Imagem da entrevista de Luciano Bivar ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal
Imagem da entrevista de Luciano Bivar ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal - Reprodução / Rádio Jornal

Com o rebaixamento à Série B quase confirmado, o Sport atravessa o que o deputado federal e ex-presidente do clube Luciano Bivar (União) classifica como o momento "mais delicado" dos 120 anos de história do clube.

A crítica de Bivar, expressa no Fórum Esportivo, da "Radio Jornal", na última segunda-feira (10), foca na decisão recente de vender o mando de campo do clube para o Flamengo, classificado por ele como um "adversário ferrenho" do clube.

FÓRUM ESPORTIVO com JOÃO VICTOR AMORIM na RÁDIO JORNAL recebe LUCIANO BIVAR

De início, a decisão de vender o mando de campo para o Flamengo gerou repercussão entre os torcedores rubro-negros.

Em outubro, Yuri Romão, presidente do Sport, deu entrevista ao Bola Rolando, da Rádio Jornal, e explicou a decisão.

De acordo com o presidente, a decisão foi feita com base na necessidade de equilibrar as finanças do clube.

"O Sport não está em condições de abrir mão de R$ 1,8 milhão. Estou aqui para apontar caminhos e para tomar decisões. A decisão foi tomada. Qual foi o erro? A comunicação", disse.

O ex-presidente chegou a dizer que Romão "desconhece a história do Sport" ao relembrar as disputas pelo título do Campeonato Brasileiro de 1987 e as 'brigas' no Conselho Arbitral para impedir o Flamengo de ser reconhecido campeão.

Bivar também chamou atenção para a situação 'delicada' que o clube passa neste momento. O Leão da Ilha ocupa a 20ª colocação do Brasileirão desde a terceira rodada e deve ter o seu rebaixamento confirmado no próximo jogo, diante do clube carioca.

Bivar diz que o Sport precisa de uma nova eleição

O ex-presidente não escondeu que é a favor de uma nova eleição no Sport para "apaziguar tudo" no clube diante de um rebaixamento para a Série B de 2026.

O ex-presidente do clube frisou que a antecipação da Assembleia Geral de Sócios não é nenhum demérito.

Durante a entrevista, ele ainda lembrou que tomou a iniciativa de renunciar ao cargo em duas das seis vezes que assumiu o posto na história do Leão.

Presidente do Sport nega renúncia

Yuri Romão negou que a busca por uma reunião com as grandes lideranças do clube indicasse uma "saída iminente".

Ele enfatizou o objetivo de promover a união interna e anunciou a realização de uma entrevista coletiva para detalhar e esclarecer todos os temas relevantes ao clube.

