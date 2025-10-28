Daniel Paulista se despede do Sport: "Nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos"
O ex-técnico usou as redes sociais para emitir uma nota oficial sobre a saída do comando do clube rubro-negro na reta final da Série A
O técnico Daniel Paulista usou as redes sociais para emitir uma nota oficial, no fim da noite desta terça-feira (28), sobre a saída do comando do Sport. Ele admitiu que procurou o presidente rubro-negro Yuri Romão para "conversar" sobre mais uma passagem no comando do Leão. Além disso, ele lamentou não ter conseguido livrar o clube do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro.
"Hoje procurei o presidente Yuri Romão para conversar sobre minha passagem pelo Sport. Nos entendemos e decidimos colocar um ponto final no trabalho. Agradeço à diretoria, aos jogadores e a todos os funcionários pelo apoio, pela dedicação e pelo trabalho árduo durante esses quase cinco meses em que estive no cargo de treinador", afirmou Daniel.
"Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos ou como trabalhamos, mas empenho, vontade e luta nunca faltaram", completou.
Com a saída de Daniel Paulista, oficializada no início da tarde desta terça, o auxiliar do clube César Lucena deve dirigir o Sport na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 17 pontos e afundado na lanterna, o Leão está virtualmente rebaixado para a Série B.
Veja a nota oficial do ex-técnico do Sport
Hoje procurei o presidente Yuri Romão para conversar sobre minha passagem pelo Sport. Nos entendemos e decidimos colocar um ponto final no trabalho. Agradeço à diretoria, aos jogadores e a todos os funcionários pelo apoio, pela dedicação e pelo trabalho árduo durante esses quase cinco meses em que estive no cargo de treinador.
Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos ou como trabalhamos, mas empenho, vontade e luta nunca faltaram.
Por fim, quero agradecer ao torcedor rubro-negro, que sempre esteve ao meu lado. Vocês foram fantásticos em todos os momentos - desde 2008, quando cheguei ao Clube, até hoje. Tenham certeza de que todo esse carinho e respeito estreitaram ainda mais a minha relação com o Sport.
Estarei sempre na torcida. Um forte abraço.