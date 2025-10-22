Sport vence o Sergipe e avança de fase na Copa do Brasil Sub-20
Equipe pernambucana, que venceu o duelo disputado na Ilha do Retiro pelo placar de 3 a 0, irá encarar o CRB na etapa seguinte da competição
Na tarde desta quarta-feira (22), o Sport venceu o Sergipe por 3 a 0, na Ilha do Retiro, e avançou de fase na Copa do Brasil Sub-20.
Na segunda fase da competição, a equipe pernambucana irá enfrentar o CRB, que eliminou o América-RN também nesta quarta-feira, nos pênaltis, após empate pelo placar de 0 a 0.
No duelo contra o clube sergipano, os gols rubro-negros foram marcados pelo atacante Lipão, duas vezes, e Rafinha.
Sport busca terceiro título para a categoria em 2025
A vaga rubro-negra na Copa do Brasil sub-20 foi assegurada pela conquista do Campeonato Pernambucano sub-20 de 2024, edição em que ficou ausente da competição.
Em 2025, o sub-20 do Sport já conquistou a Copa Pernambuco e a MadCup, em Madri, além de alcançar as semifinais da Série B do Brasileiro da categoria, trajetória que dá lastro competitivo ao grupo para a estreia nacional.
A competição reúne 32 clubes e é disputada em cinco fases eliminatórias. Na primeira fase, o clube classificado é em jogo único, com pênaltis em caso de empate.