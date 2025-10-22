Sport terá pedido de título brasileiro reconhecido pela CBF? Entenda
Leão da Ilha participa de ação conjunta com Ceará e Fortaleza para o reconhecimento dos títulos do Torneio Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970
O Sport entrou com uma ação, junto à CBF, solicitando o reconhecimento do título do Torneio Norte-Nordeste como uma conquista de Campeonato Brasileiro.
O Leão da Ilha participa de uma ação conjunta com Ceará e Fortaleza, além das Federações Cearense e Pernambucana de Futebol. O time rubro-negro venceu a competição em 1968.
O que é o Torneio Norte-Nordeste?
Organizada entre os anos de 1968 e 1970 pela antiga CBD (Confederação Brasileira de Desportos), precursora da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a competição foi disputada pelo campeão do Torneio do Norte e pelo campeão do Torneio do Nordeste.
Em 2010, a CBF reconheceu os títulos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa de Palmeiras (1967 e 1969), Santos (1968) e Fluminense (1970).
Mais recentemente, a entidade também reconheceu o título do torneio "Campeão dos Campeões", conquistado pelo Atlético-MG em 1937, como uma taça nacional.
Sport, Ceará e Fortaleza estão utilizando a jurisprudência dos casos já reconhecidos pela entidade para reforçar o pedido à CBF.
A CBF vai acatar o pedido dos clubes e federações?
De acordo com o jornalista Marcel Rizzo, do Estadão, a probabilidade da CBF aprovar o pedido dos clubes e federações é considerada grande.
A entidade deve atender ao desejo das partes interessadas por razões políticas, mas para isso, precisará de uma validação técnica.
Antes de uma aprovação oficial, será criada uma comissão com representantes das diretorias jurídica, de competições e de coordenação.
A justificativa para a solicitação dos clubes e federações diz respeito à defesa de que a competição foi tratada, de maneira inadequada, como um torneio regional.
O dossiê produzido pelos clubes inclui documentos que mostram que o regulamento da CBD previa que o vencedor do Norte-Nordeste enfrentaria os vencedores de outros torneios regionais, entre eles, o Roberto Gomes Pedrosa, cujos vencedores já tiveram o pedido de reconhecimento homologado pela CBF.
Esses duelos nunca ocorreram, devido à choques de calendário e cancelamento de competições.
A expectativa é de que a decisão tomada pela CBF seja divulgada até o início da próxima temporada.