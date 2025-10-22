Sport terá duas dúvidas no time titular para enfrentar o Mirassol; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Daniel Paulista precisou realizar duas mudanças na partida anterior, contra o Internacional, por contusão. No entanto, comandante terá dois retornos

O Sport iniciou sua preparação para o duelo contra o Mirassol, no próximo sábado (25), às 18h30 (Horário de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Leão do Vale, o treinador Daniel Paulista não sabe se poderá contar com duas peças fundamentais do elenco titular rubro-negro.

Substituídos no intervalo do último jogo por problemas físicos, o volante Rivera e o meia Lucas Lima estão sendo avaliados no departamento médico para a confirmação de suas participações na próxima partida.

Diante do Internacional, o colombiano foi substituído devido à uma contusão na parte superior da coxa esquerda, enquanto o camisa 10 sentiu um desconforto no adutor, mesma lesão que o tirou de campo contra o Cruzeiro.

Sport terá dois retornos confirmados

Contra o Mirassol, Daniel Paulista poderá contar com dois retornos: O lateral-direito Aderlan cumpriu suspensão e estará de volta contra o clube paulista.

O meia Hyoran, que desfalcou o Leão da Ilha devido a questões contratuais contra o Colorado, também poderá ser escalado no duelo contra o time pernambucano.

Lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos, o Sport já está virtualmente rebaixado para a Série B. Zebra da competição, O Mirassol ocupa a quarta colocação, com 52 pontos, e briga por uma vaga na Libertadores.