Sport encaminha contratação do volante Lucas Kal, que estava na Arábia Saudita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Revelado no São Paulo e com boa passagem pelo América-MG, volante de 29 anos estava no Al-Riyadh, onde foi titular absoluto na última temporada

O Sport está muito próximo de contratar mais um reforço. Trata-se do volante de 29 anos Lucas Kal, que disputou a última temporada pelo Al-Riadh, da Arábia Saudita.

A informação é do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, que indicou que clube e jogador estão muito próximos de um acordo. Sem clube desde 1° de julho, ele chegará a Ilha do Retiro sem custos de contratação.

Revelado na base do São Paulo, Kal tem passagens por Vasco, América-MG e Atlético-GO. Ao todo, ele disputouna Série A do Campeonato Brasileiro, estando presentes nas boas campanhas do time mineiro em 2021 e 2022, quando terminou, respectivamente, em 8° e 10° lugar.

Nas suas duas passagens pelo futebol brasileiro, fez parte de elencos que tiveram um final diferente do pretendido pelo Leão, sendo rebaixado com o América em 2023 e com o Atlético-GO em 2024.

Pelo Al Riyadh, disputou 31 jogos, sendo 30 deles pelo Campeonato Saudita. Titular em todas elas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências, atuando primordialmente como 1° volante, mas com partidas como meia central, meia avançado e até como zagueiro.

O Al-Riyadh terminou no 11° lugar da última Saudi Pro League.