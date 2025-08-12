fechar
Sport encaminha contratação do volante Lucas Kal, que estava na Arábia Saudita

Revelado no São Paulo e com boa passagem pelo América-MG, volante de 29 anos estava no Al-Riyadh, onde foi titular absoluto na última temporada

Por Victor Peixoto Publicado em 12/08/2025 às 16:26
Lucas Kal, ex-América Mineiro e possível novo reforço do Sport
Lucas Kal, ex-América Mineiro e possível novo reforço do Sport - América-MG / Divulgação

Sport está muito próximo de contratar mais um reforço. Trata-se do volante de 29 anos Lucas Kal, que disputou a última temporada pelo Al-Riadh, da Arábia Saudita.

A informação é do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, que indicou que clube e jogador estão muito próximos de um acordo. Sem clube desde 1° de julho, ele chegará a Ilha do Retiro sem custos de contratação.

Revelado na base do São Paulo, Kal tem passagens por Vasco, América-MG e Atlético-GO. Ao todo, ele disputou 86 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, estando presentes nas boas campanhas do time mineiro em 2021 e 2022, quando terminou, respectivamente, em 8° e 10° lugar.

Nas suas duas passagens pelo futebol brasileiro, fez parte de elencos que tiveram um final diferente do pretendido pelo Leão, sendo rebaixado com o América em 2023 e com o Atlético-GO em 2024.

Pelo Al Riyadh, disputou 31 jogos, sendo 30 deles pelo Campeonato Saudita. Titular em todas elas, marcou três gols e contribuiu com duas assistências, atuando primordialmente como 1° volante, mas com partidas como meia central, meia avançado e até como zagueiro.

O Al-Riyadh terminou no 11° lugar da última Saudi Pro League.

