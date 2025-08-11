fechar
Sport | Notícia

Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o São Paulo; confira preços

Equipe pernambucana segue na lanterna do Brasileirão, mas chega ao duelo contra o Tricolor com moral após vitória sobre o Grêmio, fora de casa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 11/08/2025 às 15:13
Torcida do Sport no Campeonato Brasileiro 2025
Torcida do Sport no Campeonato Brasileiro 2025 - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Sport se prepara para encarar o São Paulo, em duelo que será disputado no próximo sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de seguir na lanterna da competição, o Leão da Ilha está invicto há quatro rodadas e chega com moral após vencer o Grêmio, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, o clube rubro-negro anunciou nesta segunda-feira (11), o cronograma de venda de ingressos para a partida.

Para a partida contra o Tricolor Paulista, o Leão da Ilha segue com a campanha de ingressos promocionais. As entradas são comercializadas a partir de R$ 20.

Confira os valores

Promocional

  • Cadeiras Central: R$ 70
  • Assento Especial: R$ 40
  • Cadeiras Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 30
  • Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
  • Arquibancada Frontal: R$ 30

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
  • Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
  • Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
  • Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
  • Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
  • Ilha Lounge: R$ 200

Proprietário

  • Camarote: R$ 100
  • Cadeiras e Assento: R$ 100

Proprietário e sócio

  • Camarote: R$ 50
  • Cadeiras e Assento: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

