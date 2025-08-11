Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o São Paulo; confira preços
Equipe pernambucana segue na lanterna do Brasileirão, mas chega ao duelo contra o Tricolor com moral após vitória sobre o Grêmio, fora de casa
O Sport se prepara para encarar o São Paulo, em duelo que será disputado no próximo sábado (16), às 18h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro. O confronto é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar de seguir na lanterna da competição, o Leão da Ilha está invicto há quatro rodadas e chega com moral após vencer o Grêmio, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, o clube rubro-negro anunciou nesta segunda-feira (11), o cronograma de venda de ingressos para a partida.
Para a partida contra o Tricolor Paulista, o Leão da Ilha segue com a campanha de ingressos promocionais. As entradas são comercializadas a partir de R$ 20.
Confira os valores
Promocional
- Cadeiras Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeiras Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
- Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
- Cadeiras Ampliação: R$ 120 (R$ 60)
- Arquibancada Sede: R$ 160 (R$ 80)
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
- Ilha Lounge: R$ 200
Proprietário
- Camarote: R$ 100
- Cadeiras e Assento: R$ 100
Proprietário e sócio
- Camarote: R$ 50
- Cadeiras e Assento: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)