Processo competitivo para venda da SAF do Santa Cruz já começou, enquanto credores ainda têm prazo para contestar adesões ao plano de recuperação

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O processo competitivo para a venda da SAF do Santa Cruz, também conhecido como leilão, já está em curso. Após decisão da 18ª Vara Cível da Capital, começaram a correr os prazos para a participação de eventuais interessados na aquisição da operação do futebol coral. A informação foi divulgada por Diário de Pernambuco e Leijá, mas confirmada pelo Blog do Torcedor.

Segundo apuração do Blog com um dos advogados do Santa Cruz, interessados terão cinco dias úteis para se habilitar no leilão, apresentando a documentação exigida e comprovando, entre outros pontos, capacidade financeira para participar do processo.

Paralelamente, começou também um prazo de dez dias corridos para que os credores possam apresentar eventual impugnação às adesões ao Plano de Recuperação Judicial.

São, portanto, duas etapas que caminham simultaneamente: de um lado, avança o processo para definir o comprador da SAF; do outro, a Recuperação Judicial ainda precisa cumprir seus últimos procedimentos antes da homologação definitiva do plano.

A Justiça também já reconheceu que o Santa Cruz atingiu o quórum necessário por meio dos termos de adesão apresentados pelos credores e, com isso, dispensou a realização da Assembleia Geral de Credores.

Isso não significa, porém, que o Plano de Recuperação Judicial já esteja definitivamente homologado.

Durante o prazo aberto agora, os credores poderão contestar pontos relacionados às adesões, ao procedimento adotado ou a eventuais ilegalidades. Depois dessa etapa, caberá à Justiça analisar as manifestações e decidir sobre a homologação do plano.

A distinção é importante porque a venda da SAF pode avançar antes dessa decisão, mas a transferência definitiva das ações ao futuro investidor continuará condicionada à homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Matix parte como referência no leilão

A Matix Capital aparece como proponente de referência no procedimento competitivo. O grupo já possui uma proposta negociada com o Santa Cruz, que servirá como parâmetro mínimo para eventuais interessados.

Isso não impede que outros investidores participem do processo. Para entrar na disputa, porém, qualquer nova proposta precisará respeitar as condições estabelecidas no edital e não poderá ser inferior ao conjunto de obrigações já assumidas pela atual proponente.

Caso apareça uma oferta superior, o grupo que já negocia com o Santa Cruz terá a possibilidade de igualar as condições apresentadas.

A estrutura que vem sendo montada para a futura SAF tem Thairo Arruda como nome indicado para comandar a operação.

A operação prevê a venda de uma participação que poderá chegar a 90% da SAF Santa Cruz, enquanto o clube permanecerá com pelo menos 10%.

O Arruda não será vendido e seguirá como patrimônio do Santa Cruz. A SAF terá o direito de utilizar o estádio por meio de um contrato de longo prazo, previsto para 35 anos.

A negociação envolve essencialmente a operação do futebol, ativos comerciais, receitas, marcas e demais direitos previstos na estrutura da Unidade Produtiva Isolada criada dentro da Recuperação Judicial.

Os recursos provenientes da operação serão utilizados dentro da reorganização financeira do clube e do pagamento das obrigações previstas no plano.