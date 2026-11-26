O executivo de futebol do Santa Cruz, Eduardo Freeland, revelou detalhes do planejamento para o aproveitamento de atletas da base no elenco profissional na próxima temporada. A intenção da diretoria é promover até seis jogadores formados no clube ao término da Copa São Paulo em janeiro, mas o dirigente deixou claro que o espaço no grupo principal não será automático e dependerá de mérito esportivo e postura diária.

Segundo Freeland, a ideia foi alinhada desde o início das conversas com Tyler, um dos principais investidores da SAF do Santa Cruz, sobre a composição do elenco.

"A gente no planejamento, logo no início das conversas com o Tyler, eu falei isso pra ele: eu gosto de ter 22 jogadores a quem eu posso transferir a responsabilidade de desempenho esportivo. Então, se eu tenho 28 e 22 precisam ter esse status, eu teoricamente tenho seis vagas pra jogadores jovens e jogadores da base", explicou.

Apesar da abertura para dar rodagem aos garotos, o executivo fez questão de diferenciar planejamento de garantia de vaga. "A minha intenção é já colocar seis jogadores da base ao final da Copa São Paulo no elenco. Por que que ela é uma intenção e ela não é a certeza? Porque não se deve entregar nada de graça pra ninguém", pontuou.

Freeland ressaltou que os atletas oriundos da base terão de construir seu caminho passo a passo dentro do departamento de futebol profissional.

"Eu não vou simplesmente separar seis vagas e falar assim: 'Ó, vocês seis vêm integrar o futebol profissional a partir de agora e vão jogar os jogos que vocês conseguirem jogar. Eles vão ter que conquistar. Primeiro, a oportunidade de estar em cima. Depois, a oportunidade de permanecerem no futebol profissional. Depois, a oportunidade de terem minutagem dentro de campo", detalhou.

"Santa Cruz não vai entregar nada"

Além do desempenho técnico, tático e físico, o dirigente cobrou maior nível de exigência e comprometimento comportamental das novas gerações. Vale destacar que o Santa Cruz irá enfrentar na 1ª fase da Copinha o Palmeiras, além de Cascavel e Pinheiros-MA.

"As gerações que estão vindo são gerações cada vez de menos... deixa eu escolher a palavra certa pra não ficar mal colocado aqui, mas são gerações que... o nível de esforço pra se exigir a recompensa tá muito menor do que antigamente. E o Santa Cruz, enquanto eu estiver aqui, não vai entregar nada pra eles."

"Eles vão precisar se esforçar muito - e eu não estou falando só de técnica, tática, física, eu estou falando também de comportamental. Eu quero bons exemplos aqui. Não quero santo aqui, mas eu quero bons exemplos que condizem com o que é a sua profissão. Então, a gente vai oferecer espaço. Se eles vão ocupar esses espaços, são eles que vão responder".