Volante se despede do Santa Cruz com relato sobre salários atrasados, divergências internas e dificuldades enfrentadas pelo elenco durante a temporada

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A despedida de Fabinho do Santa Cruz veio acompanhada de uma série de exposições sobre os problemas enfrentados pelo clube ao longo da temporada. Em publicação nas redes sociais, o volante de 39 anos citou salários atrasados, dificuldades familiares dos jogadores, instabilidade e divergências internas durante a campanha que terminou com o acesso à Série B.

Fabinho afirmou que sua experiência foi exigida principalmente fora de campo e revelou que precisou exercer um papel de liderança nos bastidores em meio às dificuldades.

“Nesta temporada, minha experiência e liderança foram colocadas à prova, principalmente nos bastidores. Em momentos de instabilidade, divergências e dificuldades, procurei administrar conflitos e manter todos comprometidos com um objetivo maior.”

O jogador também chamou atenção para a situação financeira enfrentada pelo elenco durante o ano.

“Encontrei um grupo que, mesmo diante de salários atrasados, dificuldades familiares e inúmeras adversidades, chegava diariamente disposto a trabalhar e honrar essa camisa.”

Fabinho foi além e afirmou que nunca havia presenciado, ao longo da carreira, um grupo manter tamanho nível de comprometimento diante de problemas financeiros.

“Em toda a minha carreira, nunca testemunhei tamanho comprometimento diante de circunstâncias financeiras tão difíceis.”

Fabinho também cita poucas oportunidades em campo

Outro ponto abordado na despedida foi a utilização do volante ao longo da temporada. Fabinho reconheceu que esperava ter participado mais dentro das quatro linhas.

“Gostaria de ter tido mais oportunidades para demonstrar minha capacidade dentro de campo, mas sempre respeitei as decisões técnicas.”

Apesar da insatisfação com o espaço recebido, o jogador afirmou que manteve o compromisso com o grupo e procurou contribuir de outras maneiras.

“Jamais permiti que a falta de oportunidades diminuísse minha entrega, minha liderança ou meu compromisso com o coletivo.”

Volante deixa Santa Cruz após acesso

Fabinho chegou ao Santa Cruz aos 39 anos e reconheceu que aceitou o desafio sabendo das dificuldades financeiras do clube e também da desconfiança provocada pela identificação construída anteriormente com o Sport.

Mesmo em meio aos problemas relatados, o volante encerrou a passagem destacando o acesso à Série B.

“Encerro esse ciclo de cabeça erguida, com a consciência tranquila, a liderança amadurecida e o sentimento de dever cumprido por ter contribuído para o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro após nove anos.”

Santa Cruz já teve 24 saídas

Fabinho é mais um nome a deixar o elenco que terminou a Série C. Dos 32 jogadores daquele grupo, 24 já saíram do Santa Cruz.

Também deixaram o clube Rokenedy, Alex Ruan, Zé Mário, Gabriel Rodrigues, Eurico, Edson Miranda, Matheus Vinícius, Jefferson Bahia, Pedro Favela, Silva, Arílson, Nilton, Andrey, Ronald, Willian Júnior, Patrick Allan, Matheus Melo, Eron, Tiago Marques, Alex Sandro, Jhoninha, Cassiano e Robinho.

Cinco jogadores têm contrato para 2027: Thiago Coelho, Gabriel Souza, Thiago Ennes, Léo Costa e João Pedro.

Já William Alves, Everaldo e Renato ainda têm futuro a definir.