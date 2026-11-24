Dupla deixa o Tricolor do Arruda após dois anos e dois acessos consecutivos; goleiro Rokenedy também deve sair. Trio é agenciado pelo mesmo empresário

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O zagueiro Matheus Vinícius e o volante Pedro Favela anunciaram, por meio de cartas de despedida, o encerramento de suas passagens de dois anos pelo Santa Cruz. As saídas ocorrem em meio à reformulação do futebol coral, agora comandado pela SAF a liderada pelo CEO Thairo Arruda e pelo executivo de futebol Eduardo Freeland, e devem ter a companhia do goleiro Rokenedy.

Os três atletas têm o mesmo empresário, Diego Aguiar, e a saída da dupla foi marcada por queixas em relação à forma como as conversas sobre renovação foram conduzidas.

Em sua publicação, Pedro Favela destacou a entrega ao longo de duas temporadas e fez questão de ressaltar os dois acessos consecutivos conquistados com a camisa tricolor, mas não escondeu a frustração com o desfecho das tratativas.

"Não posso deixar de expressar minha tristeza pela não renovação e, principalmente, pela forma como as coisas aconteceram. Saio decepcionado com a maneira como fui tratado e com a sensação de não ter sido valorizado por tudo aquilo que entreguei e construí nesses dois anos", escreveu o volante.

Apesar do tom crítico quanto ao tratamento recebido no fim do vínculo, Favela afirmou que deixa o Arruda em paz com a própria entrega e colocou a grandeza da instituição acima de qualquer nome.

"Acredito que respeito, reconhecimento e consideração devem fazer parte de qualquer relação profissional, independentemente do fim de um ciclo. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem da maneira que esperamos", pontuou, acrescentando ainda: "Deixo claro aqui que nenhum atleta ou colaborador que passe por esta instituição será maior que sua história e camisa."

Veja o que disse na íntegra o ex-volante do Santa Cruz

Matheus Vinícius também encerra o ciclo de dois anos com o orgulho de ter participado das duas subidas seguidas e agradeceu a companheiros, funcionários, comissão técnica e à torcida.

Assim como o companheiro de elenco, o zagueiro manifestou incômodo com o encaminhamento dado à possível permanência no clube.

"Em relação ao encerramento deste ciclo, confesso que esperava que a condução do processo de renovação tivesse ocorrido de uma maneira diferente, considerando a trajetória construída e as conquistas alcançadas durante esses dois anos. Ainda assim, respeito as decisões tomadas e sigo em frente com a tranquilidade de quem sabe que cumpriu seu papel com dedicação, profissionalismo e comprometimento", declarou.

Ao se despedir, o defensor reforçou que sai com a sensação de dever cumprido e eternizou na memória o período vivido no Santa Cruz.

"Saio de cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido e a certeza de que meu nome estará ligado a dois importantes acessos na história recente do clube", afirmou Matheus Vinícius, que também deve ver o goleiro Rokenedy seguir caminho semelhante, em um momento de transição sob a gestão da SAF de Thairo Arruda e Eduardo Freeland.