Cria da base e peça decisiva no acesso à Série C em 2025, arqueiro publicou mensagem nas redes sociais encerrando sua passagem pelo Arruda

O goleiro Rokenedy não faz mais parte do elenco do Santa Cruz. Formado nas categorias de base do clube e peça decisiva na campanha do acesso à Série C em 2025, o arqueiro utilizou suas redes sociais para anunciar oficialmente sua despedida do Arruda, destacando o sentimento de gratidão e o orgulho pelas conquistas alcançadas com a camisa coral.

Na publicação, Rokenedy relembrou o início de sua ligação com o Tricolor ainda na adolescência e o retorno que consolidou sua trajetória profissional no clube. Ao longo de sua passagem mais recente, que durou três temporadas, o goleiro celebrou o fato de ter participado de momentos marcantes na reconstrução da equipe pernambucana.

"Minha história com o Santa Cruz começou quando eu tinha apenas 15 anos. Depois de uma primeira passagem, a vida me trouxe de volta, e tive a oportunidade de permanecer por mais três anos, construindo uma trajetória marcada por muito trabalho, dedicação, desafios e aprendizados. Foram três anos de entrega, nos quais tive a felicidade de viver dois acessos e fazer parte de momentos importantes da história do clube", escreveu o atleta.

Além de destacar os feitos dentro de campo, o jogador fez questão de agradecer aos funcionários do clube e à torcida tricolor pelo apoio recebido durante toda a caminhada. Sem revelar qual será o próximo destino na carreira, Rokenedy afirmou que deixa o Santa Cruz de cabeça erguida para encarar uma nova etapa profissional.

"Hoje sigo para um novo desafio, mas saio com a consciência tranquila e a sensação de dever cumprido. Sei o quanto trabalhei, me dediquei e procurei honrar essa instituição e suas cores em cada oportunidade. Os ciclos se encerram, mas as histórias, as conquistas e as lembranças permanecem", completou o goleiro.

Rokenedy e Santa Cruz

Formado nas categorias de base do Santa Cruz, Rokenedy voltou ao Arruda em 2025 após uma primeira passagem e construiu uma trajetória de duas temporadas marcada por dois acessos.

Na Série D de 2025, o goleiro assumiu a titularidade na última rodada da primeira fase, barrando o experiente Felipe Alves, e não saiu mais do time. Ao longo de 11 partidas, sofreu apenas sete gols, foi vice-campeão do torneio e brilhou nas disputas de pênaltis do mata-mata que selaram o acesso coral.

Já na temporada de 2026, perdeu a posição para Thiago Coelho na reta final da Série C. Somando os dois anos desde o seu retorno ao clube, Rokenedy entrou em campo 31 vezes defendendo a camisa tricolor.