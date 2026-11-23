Após 143 jogos, arqueiro agradeceu aos torcedores e funcionários do clube alagoano antes de oficializar transferência para o Tricolor do Arruda

A caminho do Santa Cruz, o goleiro Matheus Albino se despediu oficialmente do CRB. Por meio de uma carta publicada nas redes sociais, o arqueiro encerrou uma passagem vitoriosa de quase três anos pelo futebol alagoano, deixando o caminho livre para ser anunciado como o novo reforço da equipe tricolor para a sequência da temporada.

Contratado pelo Galo da Pajuçara no início de 2024, Matheus Albino acumulou 143 partidas com a camisa regatiana e participou diretamente da conquista do tricampeonato estadual (2024, 2025 e 2026), feito que consolidou o inédito pentacampeonato consecutivo do clube. Ao relembrar a trajetória em Maceió, o jogador destacou a identificação criada desde os primeiros dias na capital alagoana.

"Chegamos a Maceió no início de 2024 e fomos muito bem recebidos por todos os funcionários do clube e pela torcida. Desde aquele primeiro momento, já sentíamos que existia uma energia diferente", escreveu o goleiro.

Além das taças levantadas no Campeonato Alagoano, o agora ex-camisa 1 do CRB ressaltou o vice-campeonato da Copa do Nordeste e as campanhas na Copa do Brasil. Mesmo citando períodos de turbulência, o atleta enfatizou sua entrega dentro das quatro linhas.

"Nem todos os momentos foram de alegrias. Também enfrentamos dificuldades, momentos de luta e resiliência. Mas uma coisa eu sei, e quem acompanhou de perto também sabe: minha alma e meu sangue sempre estiveram dentro de campo. Vivi o CRB intensamente, dentro e fora dele. Sempre procurei honrar essa camisa e entregar tudo o que tinha por esse clube", afirmou.

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Na mensagem, assinada em conjunto com sua família, Matheus Albino lamentou não poder realizar uma despedida presencial diante das arquibancadas do Estádio Rei Pelé, mas fez questão de agradecer aos profissionais do dia a dia e aos torcedores.

"Agradeço a cada funcionário, a cada profissional e a todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória. Construí amizades verdadeiras, que levarei comigo muito além do futebol. E ao torcedor regatiano, fica o meu abraço mais sincero. Obrigado por cada incentivo, cada demonstração de carinho, cada cobrança e por fazerem parte dessa história comigo", completou.

Para encerrar o ciclo em Alagoas antes de iniciar o novo desafio no Arruda, o goleiro resumiu o sentimento da saída com uma mensagem de gratidão. "Não ficamos tristes por ter chegado ao fim, mas felizes por tudo o que vivemos. Muito obrigado, CRB. Muito obrigado, Maceió. Muito obrigado, Alagoas!", finalizou.