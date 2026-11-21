Clube afirma ter adesão da maioria dos credores ao plano e quer iniciar processo competitivo pela venda da SAF ainda em dezembro; confira

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O Santa Cruz apresentou dois novos pedidos à Justiça neste sábado (21), no processo de Recuperação Judicial do clube. O clube quer que o Plano de Recuperação seja homologado com base nas adesões já assinadas pela maioria dos credores, sem a necessidade de uma Assembleia-Geral, e também solicitou o início imediato do processo de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em nota oficial, o Tricolor detalhou os percentuais de adesão ao plano e explicou as condições previstas para a negociação da SAF. A intenção da diretoria é avançar nas duas frentes em paralelo, para que o clube comece a temporada de 2027 com o investidor definido e a estrutura da SAF em funcionamento.

Santa Cruz apresenta adesão da maioria dos credores ao plano de recuperação

De acordo com o comunicado, o Plano de Recuperação Judicial já recebeu a adesão da maioria dos credores em todas as classes.

Os percentuais foram calculados sobre o total de credores de cada grupo, e não apenas entre aqueles que se manifestaram.

Credores trabalhistas: 424 de 814, o equivalente a 52,09%;

424 de 814, o equivalente a 52,09%; Credores quirografários: 68 de 110, correspondentes a 61,82% do total. Esses credores representam 69,70% do valor dos créditos da classe;

68 de 110, correspondentes a 61,82% do total. Esses credores representam 69,70% do valor dos créditos da classe; Microempresas e empresas de pequeno porte: 26 de 44, ou 59,09%.

O clube atribuiu o resultado às campanhas de mediação realizadas durante o processo. Segundo a nota, somente a primeira campanha resultou em 352 acordos.

Com a adesão da maioria comprovada, o Santa Cruz pediu que a Justiça homologue o plano sem a realização da Assembleia-Geral de Credores.

Caso o pedido seja aceito, a Administração Judicial terá cinco dias para conferir as adesões, enquanto os credores terão dez dias para apresentar eventuais oposições. Depois dessas etapas, caberá à Justiça decidir sobre a homologação.

Até que haja uma decisão judicial, a Assembleia-Geral de Credores continua marcada para os dias 2 e 9 de dezembro. O encontro só será cancelado caso a Justiça dispense sua realização.

Santa Cruz pede início imediato da venda da SAF

O segundo pedido apresentado pelo clube é para que o processo de venda da SAF comece antes mesmo da homologação do Plano de Recuperação Judicial. A diretoria argumenta que a aprovação pelos credores já está demonstrada pelos termos de adesão apresentados à Justiça.

A negociação será conduzida por meio de um processo competitivo e público, com regras estabelecidas em edital submetido ao Judiciário. Segundo o Santa Cruz, o modelo busca garantir transparência e competitividade para que o clube obtenha a melhor proposta possível.

A nota também informa que já existe uma proposta assinada com a atual investidora. Esse acordo servirá como referência mínima para o processo de venda. A capacidade financeira da investidora, segundo o comunicado, foi verificada por uma empresa independente contratada pelo clube.

Caso apareça uma proposta superior, a atual investidora terá a possibilidade de igualar as condições para continuar como adquirente da SAF. O Santa Cruz afirma que não aceitará ofertas inferiores à proposta já apresentada, considerando tanto o preço quanto o conjunto de compromissos assumidos com o clube e com a futura empresa.

Arruda e participação do clube na SAF estão entre as garantias

O Santa Cruz também destacou que as garantias previstas no Plano de Recuperação Judicial serão preservadas durante o processo de venda. Entre elas estão a participação do clube na SAF e a manutenção do Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, em nome da instituição.

O valor obtido com a venda será destinado ao pagamento das dívidas do Santa Cruz, incluindo os débitos previstos no Plano de Recuperação Judicial e as obrigações tributárias.

Apesar do pedido para iniciar a negociação imediatamente, o clube ressaltou que a venda só terá efeito depois da homologação do plano pela Justiça. Até que isso aconteça, nenhuma ação da SAF mudará de proprietário.

Objetivo é começar 2027 com investidor definido

O Santa Cruz informou que os dois pedidos têm o mesmo objetivo: permitir que a temporada de 2027 comece com o investidor definido e a SAF em funcionamento.

Por isso, o clube solicitou prioridade na análise dos pedidos para tentar concluir as etapas ainda em dezembro, antes do recesso do Judiciário. A diretoria também afirmou que continuará divulgando informações sobre o andamento do processo.