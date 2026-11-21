Centroavante, de 38 anos, está livre no mercado após o fim do vínculo com o Esmeraldino e entrou na mira do Tricolor para reforçar o setor ofensivo

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O Santa Cruz abriu negociações para contratar o experiente centroavante Anselmo Ramon, atualmente no Goiás. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, apontando o jogador de 38 anos como um dos alvos da diretoria coral para comandar o ataque na próxima temporada.

O futebol tricolor já está sendo dirigido pela SAF. A cúpula coral é formada pelo CEO Thairo Arruda, o executivo de futebol Eduardo Freeland e o técnico Zé Ricardo. A Cobra Coral busca um nome de peso para ocupar o posto de centroavante.

A primeira tentativa foi o atacante Raniel, que está no futebol da Tailândia. Cria da base do Santa Cruz, ele possui uma forte ligação com o novo treinador coral. Porém, o jogador recebe um salário acima do patamar financeiro do clube tricolor.

Anselmo Ramon estava no Goiás desde abril de 2025 e tinha vínculo com a equipe esmeraldina até este mês de novembro, cenário que facilita uma possível transferência sem custos de aquisição de direitos econômicos ao término do contrato.

Vestindo a camisa 9 do clube goiano, o atacante disputou 25 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, somando cinco gols marcados e três assistências. Ao longo de sua extensa carreira, o centroavante acumulou passagens por diversas equipes do futebol brasileiro e internacional.

Antes de chegar a Goiânia, destacou-se pelo CRB, onde entrou para a história ao se tornar o maior artilheiro do clube alagoano no século, além de ter atuado por Bahia, Cruzeiro, Vitória, Chapecoense, Avaí, Guarani, Oeste, Cabofriense, Itaúna e Rio Branco-SP. Fora do país, jogou pelo Kashiwa Reysol, do Japão, pelo CFR Cluj, da Romênia, e pelo futebol chinês, defendendo o Hangzhou Greentown (atual Zhejiang).

No currículo, Anselmo Ramon reúne títulos expressivos no cenário nacional e estadual, incluindo a Série A do Campeonato Brasileiro de 2013, a Série B de 2020, o Campeonato Catarinense de 2020, o tetracampeonato Alagoano entre 2022 e 2025 e o Campeonato Goiano conquistado nesta temporada de 2026.