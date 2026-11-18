Executivo pediu entrega máxima por parte dos funcionários na transição para a SAF. Quitação do salário atrasado de outubro para meados de dezembro.

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O novo executivo de futebol do Santa Cruz, Eduardo Freeland, reuniu-se na manhã desta quarta-feira (18) com os funcionários do clube para alinhar expectativas e tranquilizar o quadro interno durante o processo de transição para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Segundo informações divulgadas pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o dirigente assegurou aos colaboradores que não haverá demissões neste primeiro momento e que todos terão a oportunidade de mostrar serviço nesta nova etapa institucional.

Durante a conversa, Freeland adotou um tom motivacional e de valorização da equipe interna. O executivo pediu que cada profissional apresente a sua "melhor versão" na temporada de 2027, projetando um cenário de estabilidade financeira e salários rigorosamente em dia.

Na avaliação do dirigente, os funcionários que "roeram o osso" durante os períodos de maior dificuldade financeira do Tricolor agora merecem vivenciar e desfrutar dessa fase de reestruturação.

Em reunião que aconteceu hoje pela manhã com funcionários do clube, o novo executivo de futebol do Santa Cruz, Eduardo Freeland, tranquilizou a todos informando que ninguém sai no momento e que todos terão oportunidade de trabalhar e mostrar serviço nessa transição para SAF. Pediu para que cada colaborador apresente em 2027 sua melhor versão, onde terão salários em dia, e que se eles roeram o osso em tempos difíceis, agora merecem viver esse novo momento. Os funcionários do Santa estão com o mês de outubro em atraso, que deve ser quitado após essas etapas da transformação em SAF serem ultrapassadas, em meados de dezembro, provavelmente. Igor Moura (@igormourape) November 18, 2026

Atualmente, o corpo de colaboradores do Santa Cruz convive com o atraso referente aos vencimentos do mês de outubro. A expectativa interna é que essa pendência financeira seja integralmente quitada logo após a conclusão das etapas burocráticas finais da transformação em SAF, com previsão de pagamento para meados de dezembro.

A pré-temporada do Santa Cruz está marcada para começar no dia 9 de dezembro. O Tricolor fechou uma parceria com o Retrô para treinar no CT da Fênix. O acordo inicial prevê a realização da preparação para o início dos jogos de 2027 e mais seis meses do próximo ano.

O anúncio foi confirmado pela reportagem do Blog do Torcedor junto ao executivo de futebol do Retrô, Constantino Júnior, e, posteriormente, oficializado pela Cobra Coral.

"O clube reconhece a importância de proporcionar as melhores condições de trabalho para a temporada 2027. A utilização da estrutura do Retrô representa um passo importante nesse sentido, permitindo que o Santa Cruz inicie sua preparação de forma organizada, com suporte adequado"

Contratações do Santa Cruz

Até o momento, o Santa Cruz ainda não oficializou nenhuma contratação para a próxima temporada. A expectativa da SAF é começar a pré-temporada com cerca de 22 jogadores, ou seja, muitos reforços devem chegar até o dia 9 de dezembro.

Ainda de acordo com apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o goleiro Matheus Albino possui negociação avançada para fechar com o Santa Cruz. Ela estava no CRB, onde terminou a temporada como reserva após se recuperar de lesão.